"Мер" Дебальцевого подарував садочку кухонний вінчик і став посміховиськом: ордловський сором!

"Мер" окупованого Дебальцевого подарував дитячому садку кухонний вінчик і вирішив пропіаритися на такому презенті, проте став посміховиськом в мережі.
Як розповів журналіст Денис Казанський у своєму Facebook, фоторепортаж з "урочистого заходу" виклали на сайт "міської адміністрації" під назвою "Турбота про дітей".
Також він опублікував відповідні скріни з помпезними заявами прес-служби "мерії" щодо подарунка, ціна якого становить близько 40 гривень.
"Турбота про дітей є найважливішим гарантом для існування будь-якої держави. Так і в нашому місті Захаревич Ігор Володимирович, голова адміністрації, приділяє величезну увагу підростаючому поколінню... Колектив дошкільного закладу дякує голові міста за турботу, доброту і чуйність", - йдеться у публікації.
фото: скрін поста facebook.com/den.kazansky
Казанський закликав звернути увагу на те, як проходила ця "урочистість".
"На вручення вінчика до псевдомера викликали завідувачку. Фоторепортаж з урочистого заходу виклали на сайт міської адміністрації під назвою "Турбота про дітей". Ахахахахаха. Росія - щедра душа!" - іронізує журналіст.
Також керівник захопленого бойовиками "ДНР" міста Захаревич похвалився у своєму акаунті ВКонтакте поповненням матеріально-технічної бази садка "Ладушки" і врученням подарунка, який "так необхідний для приготування їжі", однак після хвилі сарказму і критики в коментарях поспішно видалив пост.
фото: скрін поста facebook.com/den.kazansky
Пізніше ображений "чиновник" опублікував новий, в якому здивувався подібній реакції та заявив: мовляв, це може в інших містах вінчик - фі*ня, а в Дебальцевому зовсім інші реалії.
Новина про подарований дитсадку вінчик розсмішила користувачів мережі та викликала бурхливу реакцію.
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