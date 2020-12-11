"Мэр" Дебальцево подарил садику кухонный венчик и стал посмешищем: ордловский стыд!

"Мэр" Дебальцево опозорился из-за венчика для садика (коллаж РБК-Украина)

"Мэр" оккупированного Дебальцево подарил детскому садику кухонный венчик и решил пропиариться на таком презенте, однако стал посмешищем в сети.

Как рассказал журналист Денис Казанский в своем Facebook, фоторепортаж с "торжественного мероприятия" выложили на сайт "городской администрации" под названием "Забота о детях".

Также он опубликовал соответствующие скрины с помпезными заявлениями пресс-службы "мэрии" относительно подарка, цена которого составляет около 40 гривен.

"Забота о детях является важнейшим гарантом для существования любого государства. Так и в нашем городе Захаревич Игорь Владимирович, глава администрации, уделяет огромное внимание подрастающему поколению... Коллектив дошкольного учреждения благодарит главу города за заботу, доброту и отзывчивость", - говорится в публикации.

фото: скрин поста facebook.com/den.kazansky

Казанский призвал обратить внимание на то, как проходило это "торжество".

"На вручение венчика к псевдомэру вызвали заведующую. Фоторепортаж с торжественного мероприятия выложили на сайт городской администрации под названием "Забота о детях". Ахахахахаха. Россия - щедрая душа!" - иронизирует журналист.

Также руководитель захваченного боевиками "ДНР" города Захаревич похвастался в своем аккаунте ВКонтакте пополнением материально-технической базы садика "Ладушки" и вручением подарка, который "так необходим для приготовления пищи", однако после волны сарказма и критики в комментариях поспешно удалил пост.

фото: скрин поста facebook.com/den.kazansky

Позже обиженный "чиновник" опубликовал новый, в котором удивился подобной реакцией и заявил: мол, это может в других городах венчик - фи*ня, а в Дебальцево совсем другие реалии.

Новость о подаренном детсаду венчике рассмешила пользователей сети и вызвала бурную реакцию.

Какая печаль.... просто днище

Не удивлюсь, если после фото венчик забрали обратно

Ордловский стыд!

Это очень грустно

Хоть венчик будет на 7-й год. А до этого только грамоты дарили, как видно, и портреты

Гламурненько

Прямо аттракцион невиданной щедрости!

Такое впечатление, будто читаю произведение Хармса.

Всплакнул

Это победа "молодой республики", такое надо показывать в новостях по всем украинским каналам!

В Красном Луче баки, здесь венчик, мельчают меры, а повод праздника есть, полный отстой

Это очень смешно. И грустно. Не знаю даже, что больше

Пусть скажут спасибо, что детей окопы рыть не забрали! Венчик им не нравится, видите ли

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