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"Мер" Дебальцевого подарував садочку кухонний вінчик і став посміховиськом: ордловський сором!

Дебальцеве, П'ятниця 11 грудня 2020 16:36
"Мер" Дебальцевого подарував садочку кухонний вінчик і став посміховиськом: ордловський сором!
"Мер" Дебальцевого зганьбився через вінчик для садочка (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

"Мер" окупованого Дебальцевого подарував дитячому садку кухонний вінчик і вирішив пропіаритися на такому презенті, проте став посміховиськом в мережі.

Як розповів журналіст Денис Казанський у своєму Facebook, фоторепортаж з "урочистого заходу" виклали на сайт "міської адміністрації" під назвою "Турбота про дітей".

Також він опублікував відповідні скріни з помпезними заявами прес-служби "мерії" щодо подарунка, ціна якого становить близько 40 гривень.

"Турбота про дітей є найважливішим гарантом для існування будь-якої держави. Так і в нашому місті Захаревич Ігор Володимирович, голова адміністрації, приділяє величезну увагу підростаючому поколінню... Колектив дошкільного закладу дякує голові міста за турботу, доброту і чуйність", - йдеться у публікації.

&quot;Мер&quot; Дебальцевого подарував садочку кухонний вінчик і став посміховиськом: ордловський сором!

фото: скрін поста facebook.com/den.kazansky

Казанський закликав звернути увагу на те, як проходила ця "урочистість".

"На вручення вінчика до псевдомера викликали завідувачку. Фоторепортаж з урочистого заходу виклали на сайт міської адміністрації під назвою "Турбота про дітей". Ахахахахаха. Росія - щедра душа!" - іронізує журналіст.

Також керівник захопленого бойовиками "ДНР" міста Захаревич похвалився у своєму акаунті ВКонтакте поповненням матеріально-технічної бази садка "Ладушки" і врученням подарунка, який "так необхідний для приготування їжі", однак після хвилі сарказму і критики в коментарях поспішно видалив пост.

&quot;Мер&quot; Дебальцевого подарував садочку кухонний вінчик і став посміховиськом: ордловський сором!

фото: скрін поста facebook.com/den.kazansky

Пізніше ображений "чиновник" опублікував новий, в якому здивувався подібній реакції та заявив: мовляв, це може в інших містах вінчик - фі*ня, а в Дебальцевому зовсім інші реалії.

Новина про подарований дитсадку вінчик розсмішила користувачів мережі та викликала бурхливу реакцію.

  • Яка печаль.... просто днище
  • Не здивуюся, якщо після фото вінчик забрали назад
  • Ордловський сором!
  • Це дуже сумно
  • Хоч віночок буде на 7-й рік. А до цього тільки грамоти дарували, як видно, і портрети
  • Гламурненько
  • Прямо атракціон небаченої щедрості!
  • Таке враження, ніби читаю твір Хармса.
  • Сплакнув
  • Це перемога "молодої республіки", таке треба показувати в новинах по всіх українських каналах!
  • У Красному Лучі баки, тут вінчик, дрібнішають заходи, а привід свята є, повний відстій
  • Це дуже смішно. І сумно. Не знаю навіть, що більше
  • Нехай скажуть спасибі, що дітей окопи рити не забрали! Вінчик їм не подобається, бачте

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