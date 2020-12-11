"Мер" Дебальцевого подарував садочку кухонний вінчик і став посміховиськом: ордловський сором!

"Мер" Дебальцевого зганьбився через вінчик для садочка (колаж РБК-Україна)

"Мер" окупованого Дебальцевого подарував дитячому садку кухонний вінчик і вирішив пропіаритися на такому презенті, проте став посміховиськом в мережі.

Як розповів журналіст Денис Казанський у своєму Facebook, фоторепортаж з "урочистого заходу" виклали на сайт "міської адміністрації" під назвою "Турбота про дітей".

Також він опублікував відповідні скріни з помпезними заявами прес-служби "мерії" щодо подарунка, ціна якого становить близько 40 гривень.

"Турбота про дітей є найважливішим гарантом для існування будь-якої держави. Так і в нашому місті Захаревич Ігор Володимирович, голова адміністрації, приділяє величезну увагу підростаючому поколінню... Колектив дошкільного закладу дякує голові міста за турботу, доброту і чуйність", - йдеться у публікації.

фото: скрін поста facebook.com/den.kazansky

Казанський закликав звернути увагу на те, як проходила ця "урочистість".

"На вручення вінчика до псевдомера викликали завідувачку. Фоторепортаж з урочистого заходу виклали на сайт міської адміністрації під назвою "Турбота про дітей". Ахахахахаха. Росія - щедра душа!" - іронізує журналіст.

Також керівник захопленого бойовиками "ДНР" міста Захаревич похвалився у своєму акаунті ВКонтакте поповненням матеріально-технічної бази садка "Ладушки" і врученням подарунка, який "так необхідний для приготування їжі", однак після хвилі сарказму і критики в коментарях поспішно видалив пост.

фото: скрін поста facebook.com/den.kazansky

Пізніше ображений "чиновник" опублікував новий, в якому здивувався подібній реакції та заявив: мовляв, це може в інших містах вінчик - фі*ня, а в Дебальцевому зовсім інші реалії.

Новина про подарований дитсадку вінчик розсмішила користувачів мережі та викликала бурхливу реакцію.

Яка печаль.... просто днище

Не здивуюся, якщо після фото вінчик забрали назад

Ордловський сором!

Це дуже сумно

Хоч віночок буде на 7-й рік. А до цього тільки грамоти дарували, як видно, і портрети

Гламурненько

Прямо атракціон небаченої щедрості!

Таке враження, ніби читаю твір Хармса.

Сплакнув

Це перемога "молодої республіки", таке треба показувати в новинах по всіх українських каналах!

У Красному Лучі баки, тут вінчик, дрібнішають заходи, а привід свята є, повний відстій

Це дуже смішно. І сумно. Не знаю навіть, що більше

Нехай скажуть спасибі, що дітей окопи рити не забрали! Вінчик їм не подобається, бачте

Раніше повідомлялося, що "міністр "ЛНР" купила квартиру під Києвом і відправила доньку на навчання до Європи.

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