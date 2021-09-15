Мэр Черноморска получил на день рождения необычный подарок: видео впечатлило всех

В Черноморске Одесской области мэра оригинально поздравили с днем рождения. В частности, одна из чиновниц горсовета оделась в костюм балерины и начала танцевать "лебединое озеро".
Видео подарка опубликовали в Telegram-канале "Одесса Сейчас".
Так, пока женщина танцевала в проходах и у трибун сессионного зала, звучала музыка. Кроме того, диктор зачитывал текст о "темных силах, которые разрушают город".
Также депутатам сказали оставаться на своих местах и сохранять спокойствие. После этого в зал забежала руководительница департамента культуры горсовета, которая начала танцевать балет "лебединое озеро".
Через некоторое время зашла фигура в темной одежде и маске "чумного врача". Однако имениннику удалось победить этого "злодея". Мэр Черноморска Василий Гуляев в этот день праздновал свое 58-летие.
Как пишет "Думская" мэр прокомментировал это приветствие и сказал, что не знал о подготовке шоу.
"Это был приятный сюрприз. Юлия Кристанова - балерина и решила удивить меня своим мастерством", – заявил Гуляев.
Ранее мы сообщали, что мэр Ивано-Франковска пообещал женщинам бонус в 100 тыс. грн за беременность при одном условии.
Также в Черновцах женщина пыталась напасть на мэра на сессии горсовета, ей грозит штраф.