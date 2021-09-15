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Мэр Черноморска получил на день рождения необычный подарок: видео впечатлило всех

Автор: Тетяна Самарук

В Черноморске Одесской области мэра оригинально поздравили с днем рождения. В частности, одна из чиновниц горсовета оделась в костюм балерины и начала танцевать "лебединое озеро".

Видео подарка опубликовали в Telegram-канале "Одесса Сейчас".

Так, пока женщина танцевала в проходах и у трибун сессионного зала, звучала музыка. Кроме того, диктор зачитывал текст о "темных силах, которые разрушают город".

Также депутатам сказали оставаться на своих местах и сохранять спокойствие. После этого в зал забежала руководительница департамента культуры горсовета, которая начала танцевать балет "лебединое озеро".

Через некоторое время зашла фигура в темной одежде и маске "чумного врача". Однако имениннику удалось победить этого "злодея". Мэр Черноморска Василий Гуляев в этот день праздновал свое 58-летие.

Как пишет "Думская" мэр прокомментировал это приветствие и сказал, что не знал о подготовке шоу.

"Это был приятный сюрприз. Юлия Кристанова - балерина и решила удивить меня своим мастерством", – заявил Гуляев.

Ранее мы сообщали, что мэр Ивано-Франковска пообещал женщинам бонус в 100 тыс. грн за беременность при одном условии.

Также в Черновцах женщина пыталась напасть на мэра на сессии горсовета, ей грозит штраф.

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мэр