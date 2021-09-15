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Мер Чорноморська отримав на день народження незвичайний подарунок: відео вразило усіх

Автор: Тетяна Самарук

У Чорноморську Одеської області мера оригінально привітали з днем народження. Зокрема, одна з чиновниць міськради оділася в костюм балерини та почала танцювати "лебедине озеро".

Відео подарунку опублікували в Telegram-каналі "Одесса Сейчас".

Так, поки жінка танцювала в проходах і біля трибун сесійної зали, лунала музика. Окрім того, диктор зачитував текст про "темні сили, які руйнують місто".

Також депутатам сказали залишатися на своїх місцях і зберігати спокій. Після цього в залу забігла керівниця департаменту культури міськради, яка почала танцювати балет "лебедине озеро".

Через деякий час зайшла постать у темному одязі та масці "чумного лікаря". Однак імениннику вдалося перемогти цього "лиходія". Мер Чорноморська Василь Гуляєв у цей день святкував своє 58-річчя.

Як пише "Думская", мер прокоментував це привітання та сказав, що не знав про підготовку шоу.

"Це був приємний сюрприз. Юлія Крістанова – балерина і вирішила здивувати мене своєю майстерністю", – заявив Гуляєв.

Раніше ми повідомляли, що мер Івано-Франківська пообіцяв жінкам бонус у 100 тис. грн за вагітність за однієї умови.

Також у Чернівцях жінка намагалася напасти на мера на сесії міськради, їй загрожує штраф.

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мэр