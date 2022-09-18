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Меняйте профессию: на какую работу в Украине самая большая конкуренция и низкая зарплата

Фото: на какую работу в Украине самая большая конкуренция (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Рынок труда в Украине продолжает развиваться: работодатели предлагают вакансии, а поисковики активно размещают свои резюме. Однако есть некоторые специальности, на которые самая большая конкуренция среди ищущих работу, а зарплата в некоторых - кот наплакал.

Об этом Styler рассказали в комментарии эксперты с OLX Работа.

Какие вакансии наиболее востребованы среди украинцев

Наибольший спрос среди поисковиков в начале сентября был на вакансии копирайтер (13 кандидатов на одно рабочее место), курьер и упаковщик (по 11 кандидатов на одно рабочее место).

Несколько меньший спрос на менеджеров интернет-магазина и комплектующих (по 10 человек на одно рабочее место).

Самые популярные вакансии среди кандидатов (полная занятость) в период 1.09.2022 - 14.09.2022

Вакансии

Количество кандидатов на 1 вакансию

Средняя заработная плата (грн)

Копирайтер

13

18 450

Курьер

11

13 500

Упаковщик

11

11 000

Менеджер интернет магазина

10

15 250

Комплектовщик

10

12 380

Помощник повара

9

10 500

Разнорабочий

9

12 500

Промоутер

9

11 500

Сборщик

9

15 000

Грузчик

8

11 500

Раньше мы писали о лучших 10 вакансиях для ищущих работу.

Также сообщалось, какие з/п предлагают украинцам без опыта работы.

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