Меняйте профессию: на какую работу в Украине самая большая конкуренция и низкая зарплата

Рынок труда в Украине продолжает развиваться: работодатели предлагают вакансии, а поисковики активно размещают свои резюме. Однако есть некоторые специальности, на которые самая большая конкуренция среди ищущих работу, а зарплата в некоторых - кот наплакал.
Об этом Styler рассказали в комментарии эксперты с OLX Работа.
Наибольший спрос среди поисковиков в начале сентября был на вакансии копирайтер (13 кандидатов на одно рабочее место), курьер и упаковщик (по 11 кандидатов на одно рабочее место).
Несколько меньший спрос на менеджеров интернет-магазина и комплектующих (по 10 человек на одно рабочее место).
|
Вакансии
|
Количество кандидатов на 1 вакансию
|
Средняя заработная плата (грн)
|
Копирайтер
|
13
|
18 450
|
Курьер
|
11
|
13 500
|
Упаковщик
|
11
|
11 000
|
Менеджер интернет магазина
|
10
|
15 250
|
Комплектовщик
|
10
|
12 380
|
Помощник повара
|
9
|
10 500
|
Разнорабочий
|
9
|
12 500
|
Промоутер
|
9
|
11 500
|
Сборщик
|
9
|
15 000
|
Грузчик
|
8
|
11 500
Раньше мы писали о лучших 10 вакансиях для ищущих работу.
Также сообщалось, какие з/п предлагают украинцам без опыта работы.