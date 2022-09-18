Меняйте профессию: на какую работу в Украине самая большая конкуренция и низкая зарплата

Какие вакансии наиболее востребованы среди украинцев

Наибольший спрос среди поисковиков в начале сентября был на вакансии копирайтер (13 кандидатов на одно рабочее место), курьер и упаковщик (по 11 кандидатов на одно рабочее место).

Несколько меньший спрос на менеджеров интернет-магазина и комплектующих (по 10 человек на одно рабочее место).

Самые популярные вакансии среди кандидатов (полная занятость) в период 1.09.2022 - 14.09.2022