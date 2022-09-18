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Міняйте професію: на яку роботу в Україні найбільша конкуренція і низька зарплата

Фото: на яку роботу в Україні найбільша конкуренція (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Ринок праці в Україні продовжує розвиватися: роботодавці пропонують вакансії, а пошукачі активно розміщують свої резюме. Проте є деякі спеціальності, на які найбільша конкуренція серед тих, хто шукає роботу, а зарплата в деяких - кіт наплакав.

Про це Styler розповіли в коментарі експерти з OLX Робота.

Які вакансії найбільш затребувані серед українців

Найбільший попит серед пошукачів на початку вересня був на вакансії копірайтер (13 кандидатів на одне робоче місце), кур'єр та пакувальник (по 11 кандидатів на одне робоче місце).

Трохи менший попит на менеджерів інтернет-магазину та комплектувальників (по 10 людей на одне робоче місце).

Найпопулярніші вакансії серед кандидатів (повна зайнятість) в період 1.09.2022 - 14.09.2022

Вакансії

Кількість кандидатів на 1 вакансію

Середня заробітна плата (грн)

Копірайтер

13

18 450

Кур'єр

11

13 500

Пакувальник

11

11 000

Менеджер інтернет магазину

10

15 250

Комплектувальник

10

12 380

Помічник кухаря

9

10 500

Різноробочий

9

12 500

Промоутер

9

11 500

Складальник

9

15 000

Вантажник

8

11 500

Раніше ми писали про найкращі 10 вакансій для тих, хто шукає роботу.

Також повідомлялося, які з/п пропонують українцям без досвіду роботи.

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