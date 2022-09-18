Міняйте професію: на яку роботу в Україні найбільша конкуренція і низька зарплата

Які вакансії найбільш затребувані серед українців

Найбільший попит серед пошукачів на початку вересня був на вакансії копірайтер (13 кандидатів на одне робоче місце), кур'єр та пакувальник (по 11 кандидатів на одне робоче місце).

Трохи менший попит на менеджерів інтернет-магазину та комплектувальників (по 10 людей на одне робоче місце).

Найпопулярніші вакансії серед кандидатів (повна зайнятість) в період 1.09.2022 - 14.09.2022