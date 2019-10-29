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Меня ждет судьба Гандзюк: нардеп Федина сообщила, что ей угрожают

STYLERЖизнь    29.10.2019 - 18:17
Меня ждет судьба Гандзюк: нардеп Федина сообщила, что ей угрожают
Народный депутат София Федина (Фото: eurosolidarity.org)

Народный депутат призналась, что угрозы начали поступать еще до прямого эфира с волонтерами

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" София Федина рассказала, что ей начали поступать серьезные угрозы. Об этом она сообщила в небольшом интервью для телеканала "Прямой" в кулуарах Верховной Рады.

София Федина отметила, что угрозы в свой адрес она начала получать после эфира с волонтеркой Марусей Зверобой, в котором раскритиковала разговор президента Украины Владимира Зеленского с ветеранами во время посещения Золотого на востоке Украины.

"Были угрозы, что меня ждет судьба Екатерины Гандзюк, и что я должна готовиться встретиться с Сашей Белым. Перед этим, задолго до стрима с Марусей Зверобой, также поступали угрозы. Я подала заявление в Генеральную прокуратуру и в Министерство внутренних дел", - рассказала народный депутат.

Однако заявления у нее не приняли и письма, которые она направила – вернули с пометкой, что в данных действиях отсутствует состав преступления.

"Мне интересно, что это за двойные стандарты", - сказала София Федина и добавила, что манера обращения президента Украины с ветеранами – недопустима. Она сказала, что готова даже извиниться за свои слова, но назвала определенные условия, при которых сможет принести свои извинения.

Народный депутат София Федина заявила, что ей угрожают (Видео: YouTube/Телеканал "Прямой")

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