"Меня высадили": в Турции россиянку отказались везти шесть таксистов

Детали происшествия с россиянкой

Как оказалось, россиянку не хотел везти ни один таксист из-за того, что она из РФ. Уже ни для кого в мире не секрет, что это страна-агрессор.

Девушка сообщила, что шесть машин такси отказались ее взять.

"Я где-то в гетто у меня 3% зарядки. Меня высадили из такси потому что я русская и он не хочет меня везти. До ребят идти 30 минут пешком в гору. 6 такси отказались меня везти 10 минут за 400 лир. Сижу, жду ребят, когда они дойдут до меня", - написала возмущенная гражданка России.

Свой пост она закончила словами "Ненавижу Турцию".

Россиянку в Турции отказались подвозить таксисты (фото: t.me/gensyka/3884)

Отметим, что до этого происшествия девушка восхищалась Турцией и ее дешевой едой.

"Порция огромная. И так вкусно я никогда не ела, кто будет в Турции, берите это место на заметку", - сообщала она.