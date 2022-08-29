"Меня высадили": в Турции россиянку отказались везти шесть таксистов

Во всем мире продолжают показывать свое отношение к россиянам. Об очередной ситуации рассказала гражданка РФ, которую в Турции не захотели везти к месту назначения таксисты.
О данном факте рассказали в одном из Telegram-каналов.
Как оказалось, россиянку не хотел везти ни один таксист из-за того, что она из РФ. Уже ни для кого в мире не секрет, что это страна-агрессор.
Девушка сообщила, что шесть машин такси отказались ее взять.
"Я где-то в гетто у меня 3% зарядки. Меня высадили из такси потому что я русская и он не хочет меня везти. До ребят идти 30 минут пешком в гору. 6 такси отказались меня везти 10 минут за 400 лир. Сижу, жду ребят, когда они дойдут до меня", - написала возмущенная гражданка России.
Свой пост она закончила словами "Ненавижу Турцию".
Отметим, что до этого происшествия девушка восхищалась Турцией и ее дешевой едой.
"Порция огромная. И так вкусно я никогда не ела, кто будет в Турции, берите это место на заметку", - сообщала она.
Как мы сообщали ранее, россияне в ЕС массово "косят" под украинцев. Они скупают обложки на паспорт и учат приветствия.
Кроме того, железный занавес для россиян начал опускаться и многие страны стали разными способами отказывать гражданам РФ в визитах.