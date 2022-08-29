"Мене висадили": у Туреччині росіянку відмовилися везти шість таксистів

У всьому світі продовжують показувати своє ставлення до росіян. Про чергову ситуацію розповіла громадянка РФ, яку в Туреччині не захотіли везти до місця призначення таксисти.
Про даний факт розповіли в одному з Telegram-каналів.
Як виявилося, росіянку не хотів везти жоден таксист через те, що вона з РФ. Вже ні для кого в світі не секрет, що це країна-агресор.
Дівчина повідомила, що шість машин таксі відмовилися її взяти.
"Я десь в гетто, у мене 3% зарядки. Мене висадили з таксі тому, що я росіянка і він не хоче мене везти. До хлопців йти 30 хвилин пішки в гору. 6 таксі відмовилися мене везти 10 хвилин за 400 лір. Сиджу, чекаю хлопців, коли вони дійдуть до мене", - написала обурена громадянка Росії.
Свій пост вона закінчила словами "Ненавиджу Туреччину".
Відзначимо, що до цієї події дівчина захоплювалася Туреччиною і її дешевою їжею.
"Порція величезна. І так смачно Я ніколи не їла, хто буде в Туреччині, беріть це місце на замітку", - повідомляла вона.
Як ми повідомляли раніше, росіяни в ЄС масово "косять" під українців. Вони скуповують обкладинки на паспорт і вчать вітання.
Крім того, залізна завіса для росіян почала опускатися і багато країн стали різними способами відмовляти громадянам РФ у візитах.