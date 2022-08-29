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"Мене висадили": у Туреччині росіянку відмовилися везти шість таксистів

У Туреччині показують своє ставлення до росіян (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У всьому світі продовжують показувати своє ставлення до росіян. Про чергову ситуацію розповіла громадянка РФ, яку в Туреччині не захотіли везти до місця призначення таксисти.

Про даний факт розповіли в одному з Telegram-каналів.

Деталі події з росіянкою

Як виявилося, росіянку не хотів везти жоден таксист через те, що вона з РФ. Вже ні для кого в світі не секрет, що це країна-агресор.

Дівчина повідомила, що шість машин таксі відмовилися її взяти.

"Я десь в гетто, у мене 3% зарядки. Мене висадили з таксі тому, що я росіянка і він не хоче мене везти. До хлопців йти 30 хвилин пішки в гору. 6 таксі відмовилися мене везти 10 хвилин за 400 лір. Сиджу, чекаю хлопців, коли вони дійдуть до мене", - написала обурена громадянка Росії.

Свій пост вона закінчила словами "Ненавиджу Туреччину".

Росіянку в Туреччині відмовилися підвозити таксисти (фото: t.me/gensyka/3884)

Відзначимо, що до цієї події дівчина захоплювалася Туреччиною і її дешевою їжею.

"Порція величезна. І так смачно Я ніколи не їла, хто буде в Туреччині, беріть це місце на замітку", - повідомляла вона.

Як ми повідомляли раніше, росіяни в ЄС масово "косять" під українців. Вони скуповують обкладинки на паспорт і вчать вітання.

Крім того, залізна завіса для росіян почала опускатися і багато країн стали різними способами відмовляти громадянам РФ у візитах.

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Російська Федерація