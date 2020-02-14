Меня сломает система: вдова погибшего в Иране командира самолета МАУ не может оформить помощь

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране произошла 8 января. В украинский самолет было выпущено две ракеты иранским ПВО. На борту находилось 12 украинцев – два пассажира и члены экипажа, а также 165 пассажиров из других стран. Все они погибли.

У командира экипажа Владимира Гапоненко осталась жена и двое детей. Женщина рассказала, что вынуждена ходить и собирать десятки справок, чтобы оформить помощь на детей от государства. Она отметила, что компания МАУ помогает семьям погибших отдельно.

"Как я поняла, МАУ и государство отдельно работают, потому что авиакомпания собирается выплачивать сумму равную средней заработной плате моего мужа. Точных цифр назвать не могу, так как они у всех разные", - сообщила Екатерина Гапоненко в комментарии для издания Strana.

Вдова командира объяснила, что на данный момент не может устроиться на работу, так как ее лишат различных льгот. В прошлом она работала в компании Vodafonе в отделе по обращению граждан, и Гапоненко надеется, что сможет вернуться туда на работу. Но на данный момент, чтобы получить льготы и выплаты на детей, ей нужно оставаться безработной.

"Я не надеюсь на государство, если честно. Они выплатили в январе по 200 тысяч и все. Сейчас я собираю справки, чтобы получать выплаты на детей. Собрала уже более 70-ти справок и это еще не конец. Каждый день хожу как на работу за этими справками. Если меня не добила смерть мужа, то чувствую, что сломает система", - добавила Гапоненко.