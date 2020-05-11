Вы меня отсюда не выгоните: Усик сделал заявление об Украине

Александр Усик ответил своим фанатам на скандал из-за того, что ему предложили гражданство России. На своей странице в Instagram он опубликовал видео, в котором призвал не разделять людей внутри Украины.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик заявил, что не собирается покидать Украину и отметил, что никто его не сможет выгнать из родной страны.

"Моя страна –Украина. Я здесь живу. Я здесь родился. Я здесь вырос. Если бы я хотел куда-то уехать, то я бы это давно сделал. Я не хочу никуда уезжать. И вы меня отсюда не выгоните. Потому что это моя страна. Не разделяйте людей. Телеканалы, не выдергивайте из контекста, не разделяйте народ. Не разделяйте украинский народ. Мы - украинцы. Мы не малороссы, мы не сепаратисты. У меня в паспорте написано, что я украинец", - заявил Александр Усик.

Кроме того, спортсмен отметил, что для нет разделения на "бандеровцев" и "москалей", так как все жители Украины для него украинцы.

"Для меня вся территория Украины – это украинцы. Для меня нет "бандеровцев", "москалей", или еще кого-то. Для меня украинец является украинцем. И неважно, на какой территории он живет: во Львове, в Крыму, в Одессе, в Донецке – он является украинцем. Вы оскорбляете. Вы осуждаете меня за кино. В кино показано то, как Бог изменил мою жизнь. И жизнь у тех участников, которые снимались в этом фильме", - сказал боксер.

Напомним, ранее мы писали о том, что Александр Усик угодил в базу сайта "Миротворец".