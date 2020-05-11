Ви мене звідси не виженете: Усик зробив заяву про Україну

Олександр Усик відповів своїм фанатам на скандал через те, що йому запропонували громадянство Росії. На своїй сторінці в Instagram він опублікував відео, в якому закликав не розділяти людей всередині України.

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик заявив, що не збирається залишати Україну і зазначив, що ніхто його не зможе вигнати з рідної країни.

"Моя країна Україна. Я тут живу. Я тут народився. Я тут виріс. Якби я хотів кудись поїхати, то я б давно це зробив. Я не хочу нікуди їхати. І ви мене звідси не виженете. Тому що це моя країна. Не розділяйте людей. Телеканали, не висмикуйте з контексту, не розділяйте народ. Не розділяйте український народ. Ми - українці. Ми не малороси, ми не сепаратисти. У мене в паспорті написано, що я українець", - заявив Олександр Усик.

Крім того, спортсмен зазначив, що немає поділу на "бандерівців" і "москалів", оскільки всі жителі України для нього українці.

"Для мене вся територія України – це українці. Для мене немає "бандерівців", "москалів", або ще когось. Для мене українець є українцем. І неважливо, на якій території він живе: у Львові, в Криму, в Одесі, в Донецьку – він є українцем. Ви ображаєте. Ви засуджуєте мене за кіно. У кіно показано те, як Бог змінив моє життя. І життя у тих учасників, які знімалися в цьому фільмі", - сказав боксер.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Олександр Усик влучив у базу сайту "Миротворець".