С меня коньяк: Ляшко ищет украинцев, которым снизили коммуналку

Олег Ляшко засомневался в словах Алексея Гончарука про снижение тарифов на отопление
Олег Ляшко решил проверить достоверность слов премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что многим украинцам снизили стоимость коммунальных услуг. Бывший нардеп отказался в это верить и опубликовал на своей страничке в Facebook видео, на котором пообещал бутылку хорошего коньяка тому человеку, кто пришлет ему фото платежки со сниженной коммуналкой.
"Пришлите платежку. Покажите платежку! Кому снизили на 30% стоимость коммунальных услуг? Я выставлю бутылку хорошего коньяка", - сказал Ляшко.
Также бывший нардеп сообщил, что у него совсем другая информация, мол, тарифы на газ с января подняли на 20%. Он отметил, что во всей Европе нет таких цен на газ, как в Украине.
"Покажите мне этих счастливчиков, которые платят на 30% меньше!" - парировал Ляшко.
Интересно, что такие "счастливчики" все же нашлись, и кстати, у Олега Ляшко в комментариях. Люди начали публиковать свои платежки с указанием стоимости коммунальных услуг. Они доказывают, что стоимость коммуналки снизилась.
Скриншот комментариев