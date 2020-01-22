З мене коньяк: Ляшко шукає українців, яким знизили комуналку

Олег Ляшко засумнівався в словах Олексія Гончарука про зниження тарифів на опалення
Олег Ляшко вирішив перевірити достовірність слів прем'єр-міністра України Олексія Гончарука про те, що багатьом українцям знизили вартість комунальних послуг. Колишній нардеп відмовився вірити в це і опублікував на своїй сторінці в Facebook відео, на якому пообіцяв пляшку хорошого коньяку тій людині, хто надішле йому фото платіжки зі зниженою комуналкою.
"Надішліть платіжку. Покажіть документ! Кому знизили на 30% вартість комунальних послуг? Я виставлю пляшку хорошого коньяку", - сказав Ляшко.
Також колишній нардеп повідомив, що у нього зовсім інша інформація, мовляв, тарифи на газ з січня підняли на 20%. Він зазначив, що у всій Європі немає таких цін на газ, як в Україні.
"Покажіть мені цих щасливчиків, які платять на 30% менше!" - парирував Ляшко.
Цікаво, що такі "щасливчики" все ж знайшлися, і до речі, у Олега Ляшка в коментарях. Люди почали публікувати свої платіжки із зазначенням вартості комунальних послуг. Вони доводять, що вартість комуналки знизилася.
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