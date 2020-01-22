З мене коньяк: Ляшко шукає українців, яким знизили комуналку

Олег Ляшко вирішив перевірити достовірність слів прем'єр-міністра України Олексія Гончарука про те, що багатьом українцям знизили вартість комунальних послуг. Колишній нардеп відмовився вірити в це і опублікував на своїй сторінці в Facebook відео, на якому пообіцяв пляшку хорошого коньяку тій людині, хто надішле йому фото платіжки зі зниженою комуналкою.

"Надішліть платіжку. Покажіть документ! Кому знизили на 30% вартість комунальних послуг? Я виставлю пляшку хорошого коньяку", - сказав Ляшко.

Також колишній нардеп повідомив, що у нього зовсім інша інформація, мовляв, тарифи на газ з січня підняли на 20%. Він зазначив, що у всій Європі немає таких цін на газ, як в Україні.

"Покажіть мені цих щасливчиків, які платять на 30% менше!" - парирував Ляшко.

Цікаво, що такі "щасливчики" все ж знайшлися, і до речі, у Олега Ляшка в коментарях. Люди почали публікувати свої платіжки із зазначенням вартості комунальних послуг. Вони доводять, що вартість комуналки знизилася.

Доброго дня. Грудень 2018р. - 2706,67 грн. - грудень 2019р.- 1817грн. Різниця 32,8%.

Чекаю обіцяний коньяк.

Якщо так, то з такими темпами лікеро-горілчаний завод буде безкоштовно працювати тиждень на всю Україну.

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