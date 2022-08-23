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"Меня это очень бесит": блогерша из Крыма пожаловалась на "русский мир"

Блогерша в Крыму пожаловалась "русский мир" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Блогерша из оккупированного Крыма Кристиника рассказала, что больше не хочет "русского мира". Она заявила, что жила в прекрасной Украине.

Об этом она рассказала в своем Instagram.

Блогерша отметила, что "российский Крым ей не нужен". По ее словам, эта "игра не стоит свеч".

"Я сделала вывод, н**ига мне нужен этот российский Крым. Жили себе прекрасно, все было хорошо и сейчас мы вынуждены пугаться салютов, начинать паниковать. Просто меня это очень бесит", - сказала она.

Также девушка добавила, что не ходила на референдум и ее все устраивало. Но в то же время она подчеркнула, что, возможно, у них "не было бы таких хороших дорог и Крымского моста".

"Жили бы мы спокойно, как раньше. Я не ходила на референдум голосовать и не понимала людей, которые пошли на него", - добавила крымская блогерша.

После высказываний блогерши, в соцсети она получила волну негатива. Девушка заявила, что теперь прежде чем что-то говорить, 100 раз об этом подумает.

Блогерша из Крыма пожаловалась на "русский мир" (скрин)

Ранее мы сообщали, что россиянка напала на украинку с малышом в Германии.

Также мы писали, что блогер из Днепра считает украинский язык причиной войны.

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