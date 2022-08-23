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"Мене це дуже бісить": блогерка з Криму поскаржилась на "рускій мір"

Блогерка в Криму поскаржилась "русский мір" (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Блогерка з окупованого Криму Крістініка розповіла, що більше не хоче "русского міра". Вона заявила, що жила в прекрасній Україні.

Про це вона розповіла у своєму Instagram.

Блогерка зазначила, що "російський Крим їй не потрібен". За її словами, ця "гра не варта свічок".

"Я зробила висновок, н**іга мені потрібен цей російський Крим. Жили собі прекрасно, все було добре і зараз ми змушені лякатися салютів, починати панікувати. Просто мене це дуже бісить", - сказала вона.

Також дівчина додала, що не ходила на референдум і її все влаштовувало. Але водночас вона наголосила, що, можливо, у них "не було б таких гарних доріг та Кримського мосту".

"Жили б ми спокійно, як раніше. Я не ходила на референдум голосувати і не розуміла людей, які пішли на нього", - додала кримська блогерка.

Після висловлювань блогерки, у соцмережі вона отримала хвилю негативу. Дівчина заявила, що тепер перш ніж щось казати, 100 разів про це подумає.

Блогерка з Криму поскаржилась на "русский мір" (скрін)

Раніше ми повідомляли, що росіянка напала на українку з малюком в Німеччині.

Також ми писали, що блогерка з Дніпра вважає українську мову причиною війни.

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