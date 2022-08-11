ua ru
Чт, 11 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Блогерша из Днепра считает украинский язык причиной войны: "из-за таких, как вы, мы страдаем"

Новина українською →
Днепр, Четверг 11 августа 2022 17:53
Блогерша из Днепра считает украинский язык причиной войны: "из-за таких, как вы, мы страдаем" В Днепре блогерша обозвала украиноязычных людей (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Блогерша из Днепра Елизавета Кошляк попала в языковой скандал. Девушка заявила, что из-за украиноязычных людей возникла полномасштабная война.

Запись stories блогерши опубликовали в Instagram.

На видео видно, как девушка в грубой манере общения доказывала підписникам, что все жители Днепра говорят на русском языке или суржике. К тому же девушка заявила, что учила украинский в школе и знает его, но переходить на него не будет.

Кроме того, блогер отметила, что ее муж ранее говорил на украинском, поскольку жил в селе.

"Здесь на украинском только суржиком говорят. У меня няня базарит суржиком. Муж мой из села и он там всю жизнь говорил на украинском и сейчас тоже говорит на суржике. Я в школе учила украинский язык, у нас очень хорошая учительница была, я читала произведения на украинском, но переходить на него не буду", - заявила она.

Блогерша из Днепра считает украинский язык причиной войны: &quot;из-за таких, как вы, мы страдаем&quot;

Блогер из Днепра обозвала украиноязычных людей (скрин с видео)

Также девушка рассказала, что именно из-за украиноязычного населения Россия напала на Украину.

"Есть долбой*бы, которые мне говорят: "из-за таких, как ты, мы страдаем". Б**ть, из-за таких, как вы, мы страдаем. Из-за таких людей, которые создают еще больше проблем. Знаете, почему у нас война, почему, что тут притесняют русскоязычных!" - добавила она.

После скандала страница блогерши в Instagram была заблокирована.

Ранее мы сообщали, что в маршрутке Гостомель-Киев разгорелся скандал из-за русской музыки.

Также мы писали, что во Львове девушке отказали в работе за отказ перейти на русский язык.

Читайте РБК-Украина в Google News
скандал языковой скандал
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь