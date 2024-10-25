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Менше жалості, більше поваги. Киянам у оригінальний спосіб показують, як спілкуватися з ветеранами

У Києві відкрилася виставка про те, як спілкуватися з військовими і ветеранами (фото: прес-служба ВДНГ)
Автор: Людмила Рябухіна

У Києві на центральній алеї ВДНГ відкрилася фотовиставка "Слово найсильнішим", присвячена коректній взаємодії з військовослужбовцями та ветеранами, світлини для якої створили відомі українські фотографи Костянтин і Влада Ліберови.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає більше про виставку і її мету.

Що відомо про виставку "Слово найсильнішим"

У межах цієї ініціативи захисники та захисниці, які проходять реабілітацію після поранень у RECOVERY, діляться власним досвідом та побажаннями до суспільства щодо комунікації з ними.

Герої виставки, яка буде тривати до кінця жовтня, закликають ставитися до такої взаємодії свідомо: бачити в першу чергу людину, а не її травми, спілкуватися на рівних і завжди запитувати перед тим, як запропонувати допомогу.

У Києві відкрилася фотовиставка "Слово найсильнішим" (фото: прес-служба ВДНГ)

Мета виставки - зробити ще один крок назустріч реінтеграції ветеранів, великої та важливої частини нашого суспільства. Адже з одного боку, це найсильніші люди - хоробрі та віддані чоловіки та жінки, що пожертвували чи не усім задля країни. Однак з іншого - їм також потрібне звичне спілкування та зрозуміле місце в соціумі. І починати варто саме з комунікації.

Загалом на виставці представлено 10 сюжетів з рекомендаціями. Кожна фотографія зображує захисника чи захисницю з побажаннями та містить QR-код, що веде до детальної історії цієї людини.

"За час повномасштабного вторгнення ми спілкувалися з сотнями військових, зокрема, й з ветеранами, які отримали поранення. Це справжні титани. Та за цією витримкою і силою - звичайні люди зі звичними бажаннями. Найменше що ми можемо зробити - піти їм назустріч і проявити трохи поваги та емпатії", - зазначають Ліберови.

У Києві відкрилася виставка про те, як спілкуватися з військовими і ветеранами (фото: прес-служба ВДНГ)

Нещодавно ми повідомляли про те, що в Києві відкрилася виставка хризантем.

Крім цього, розповідали, що Ліберов отримав престижну премію.

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