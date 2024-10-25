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Меньше жалости, больше уважения. Киевлянам оригинально показывают, как общаться с ветеранами

В Киеве открылась выставка о том, как общаться с военными и ветеранами (фото: пресс-служба ВДНГ)
Автор: Людмила Рябухіна

В Киеве на центральной аллее ВДНГ открылась фотовыставка "Слово найсильнішим", посвященная корректному взаимодействию с военнослужащими и ветеранами, фотографии для которой создали известные украинские фотографы Константин и Влада Либеровы.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает больше о выставке и ее целях.

Что известно о выставке "Слово найсильнішим"

В рамках этой инициативы защитники и защитницы, проходящие реабилитацию после ранений в RECOVERY, делятся собственным опытом и пожеланиями к обществу по коммуникации с ними.

Герои выставки, которая продлится до конца октября, призывают относиться к такому взаимодействию сознательно: видеть в первую очередь человека, а не его травмы, общаться на равных и всегда спрашивать перед тем, как предложить помощь.

В Киеве открылась фотовыставка "Слово найсильнішим" (фото: пресс-служба ВДНГ)

Цель выставки - сделать еще один шаг навстречу реинтеграции ветеранов, большой и важной части нашего общества. Ведь с одной стороны, это самые сильные люди - храбрые и преданные мужчины и женщины, пожертвовавшие едва ли не всем ради страны. Однако с другой - им также нужно привычное общение и понятное место в социуме. И начинать следует именно с коммуникации.

На выставке представлено 10 сюжетов с рекомендациями. Каждая фотография изображает защитника или защитницу с пожеланиями и содержит QR-код, что приводит к подробной истории этого человека.

"За время полномасштабного вторжения мы общались с сотнями военных, в том числе и с ветеранами, получившими ранения. Это настоящие титаны. Но за этой выдержкой и силой - обычные люди с привычными желаниями. Самое малое, что мы можем сделать - пойти им навстречу и проявить немного уважения и эмпатии", - отмечают Либеровы.

В Киеве открылась выставка о том, как общаться с военными и ветеранами (фото: пресс-служба ВДНГ)

Недавно мы сообщали о том, что в Киеве открылась выставка хризантем.

Кроме того, рассказывали, что Либеров получил престижную премию.

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