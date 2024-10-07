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У Києві відкрилася виставка хризантем для дітей і дорослих: вражаючі фото

Понеділок 07 жовтня 2024 17:30
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У Києві відкрилася виставка хризантем для дітей і дорослих: вражаючі фото Казкові тролі серед тисяч квітів на Співочому (фото надане організаторами виставки)
Автор: Фелікс Коркін

У київському парку “Співоче” відкрилася тематична виставка квіткових інсталяцій з десятків тисяч хризантем.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на повідомлення організаторів виставки.

Що відомо про виставку хризантем у Києві

Головними героями парку стали казкові тролі, що рухаються за допомогою механізмів аніматроніки, а також вітаються з гостями, посміхаються і навіть позують для фото.

У Києві відкрилася виставка хризантем для дітей і дорослих: вражаючі фото

У Києві відкрилася виставка хризантем для дітей і дорослих: вражаючі фотоУ Києві відкрилася виставка хризантем для дітей і дорослих: вражаючі фото

У Києві відкрилася виставка хризантем для дітей і дорослих: вражаючі фотоУ Києві стартувала масштабна виставка хризантем (фото надані організаторами)

Усього у казковому “Парку тролів” представлено більше 20 масштабних локацій-фотозон з квітковими інсталяціями, інтерактивними гойдалками та зонами відпочинку, а також програма з аніматорами та фудкорт.

У Києві відкрилася виставка хризантем для дітей і дорослих: вражаючі фотоУ Києві відкрилася виставка хризантем для дітей і дорослих: вражаючі фотоУ Києві стартувала масштабна виставка хризантем (фото надані організаторами)

За словами організаторів, всі фігури тролів та декорації виставки зроблені в Україні.

Частина коштів з продажу квитків (їхня вартість становить 200 грн за дорослий і 150 грн за дитячий (від 3-14 років)) йдуть на допомогу ЗСУ.

Вхід представникам ЗСУ та людям з інвалідністю I-II категорії безкоштовний.

Як потрапити на виставку

Виставка хризантем відкрита для відвідувачів щодня з 10:00 до 19:00. Вона буде діяти щонайменше до 17 листопада.

Локація “Співоче" знаходиться за адресою вул. Лаврська, 31. Вона є одним із наймальовничіших куточків столиці, адже розмістилося воно на Печерських пагорбах, в самому серці зеленого Києва.

У Києві відкрилася виставка хризантем для дітей і дорослих: вражаючі фото

У Києві відкрилася виставка хризантем для дітей і дорослих: вражаючі фотоУ Києві стартувала масштабна виставка хризантем (фото надані організаторами)

Це місце стало справжнім туристичним якорем та улюбленою локацією сімейного дозвілля, відомою унікальними івентами та культурними подіями.

Вартість квитків для дорослих становить 200 грн, а діти від 3 до 14 років можуть потрапити на виставку за 150 грн. Придбати квитки можна на офіційному сайті парку або у касі на вході до “Співочого”.

Раніше ми писали, яка фантастична виставка квітів відкрилася під Києвом.

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