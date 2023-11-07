Не менш фантастичний, ніж зовні. Дивіться, як виглядає будинок із химерами всередині (фото)

Будинок із химерами є однією з архітектурних окрас нашої столиці. Ця споруда вражає своїм оздобленням не тільки зовні, а й всередині. Щоправда, побачити інтер'єри можна тільки на фото, оскільки вхід у приміщення для пересічних українців - закритий, бо будинок є резиденцією президента, а також там розташовані службові кабінети працівників Департаменту з питань Державного Протоколу та Церемоніалу ОП.
Фото інтер'єрів будинку із химерами ділиться РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію групи "Спрага: у Києві цікаво" у Facbook.
Будинок із химерами збудував у 1901-1903 роках відомий архітектор Владислав Городецький. Споруду він прикрасив міфологічними істотами та хижими тваринами, оскільки дуже любив полювання. Завдяки цим скульптурам споруду в народі прозвали "будинком із химерами". Цей дім став зразком раннього неоготичного стилю Києва.
Цікаво, що архітектор мисливську тему відобразив не тільки на фасаді будівлі, а й в інтер'єрах. Внутрішнє оздоблення багате художніми розписами, мармуром, ліпним декором, дерев'яним різьбленням, інкрустацією. У приміщенні також є ефектна гвинтові сходи та кольорові вітражі на мисливські теми.
Стіни та стеля багато оздоблені ліпниною. У декорі також є фрески із зображенням газелей, скульптури черепів оленів та лосів.
Хол прикрашає світильник у вигляді двох риб, які обплетені водоростями і квітками лотоса. А у вестибюлі розетка плафона зроблена у вигляді морської зірки. Також у будинку розвішані мисливські трофеї Городецького - черепи, роги та безліч опудал.
Печі у будинку також оздоблені по-багатому й зі смаком - вони покриті майоліковим кахлем, який виготовили за ескізами художниці Єви Куликовської. Особливо вирізняється піч у стилі рококо, що завершується жіночою фігурою із вазою.
Зазначимо, що до повномасштабного вторгнення кияни та гості міста могли потрапити в будинок на екскурсію. Для цього потрібно було завчасно записуватись на дати, на які не було заплановано офіційних прийомів іноземних делегацій.
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