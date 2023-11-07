Не менш фантастичний, ніж зовні. Дивіться, як виглядає будинок із химерами всередині (фото)

Як виглядає інтер'єр будинку з химерами

Будинок із химерами збудував у 1901-1903 роках відомий архітектор Владислав Городецький. Споруду він прикрасив міфологічними істотами та хижими тваринами, оскільки дуже любив полювання. Завдяки цим скульптурам споруду в народі прозвали "будинком із химерами". Цей дім став зразком раннього неоготичного стилю Києва.

Цікаво, що архітектор мисливську тему відобразив не тільки на фасаді будівлі, а й в інтер'єрах. Внутрішнє оздоблення багате художніми розписами, мармуром, ліпним декором, дерев'яним різьбленням, інкрустацією. У приміщенні також є ефектна гвинтові сходи та кольорові вітражі на мисливські теми.

Інтер'єри будинку з химерами (фото: Facebook.com/ Спрага: в Києві цікаво)

Стіни та стеля багато оздоблені ліпниною. У декорі також є фрески із зображенням газелей, скульптури черепів оленів та лосів.

Хол прикрашає світильник у вигляді двох риб, які обплетені водоростями і квітками лотоса. А у вестибюлі розетка плафона зроблена у вигляді морської зірки. Також у будинку розвішані мисливські трофеї Городецького - черепи, роги та безліч опудал.

Інтер'єри будинку з химерами (фото: Facebook.com/ Спрага: в Києві цікаво)

Печі у будинку також оздоблені по-багатому й зі смаком - вони покриті майоліковим кахлем, який виготовили за ескізами художниці Єви Куликовської. Особливо вирізняється піч у стилі рококо, що завершується жіночою фігурою із вазою.

Зазначимо, що до повномасштабного вторгнення кияни та гості міста могли потрапити в будинок на екскурсію. Для цього потрібно було завчасно записуватись на дати, на які не було заплановано офіційних прийомів іноземних делегацій.