Не менее фантастический, чем снаружи. Смотрите, как выглядит дом с химерами внутри (фото)

Дом с химерами является одной из достопримечательностей нашей столицы. Это сооружение поражает своей отделкой не только снаружи, но и внутри. Правда, увидеть интерьеры можно только на фото, поскольку вход в помещение для обычных украинцев закрыт, поскольку в здание размещена резиденция президента, а также там расположены служебные кабинеты работников Департамента по вопросам Государственного Протокола и Церемониала ОП.
Фото интерьеров дома с химерами делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию группы "Спрага: в Києві цікаво" в Facbook.
Дом с химерами построил в 1901-1903 годах известный архитектор Владислав Городецкий. Сооружение он украсил мифологическими существами и хищными животными, поскольку очень любил охоту. Благодаря этим скульптурам сооружение в народе прозвали "домом с химерами". Этот дом стал образцом раннего неоготического стиля Киева.
Интересно, что архитектор охотничью тему запечатлел не только на фасаде здания, но и в интерьерах. Внутренняя отделка богата художественными росписями, мрамором, лепным декором, деревянной резьбой, инкрустацией. В помещении также есть эффектная винтовая лестница и цветные витражи на охотничьи темы.
Стены и потолок богато украшены лепниной. В декоре также есть фрески с изображением газелей, скульптуры черепов оленей и лосей.
Холл украшает светильник в виде двух рыб, оплетенных водорослями и цветками лотоса. А в вестибюле розетка плафона изготовлена в виде морской звезды. Также в доме развешаны охотничьи трофеи Городецкого - черепа, рога и множество чучел.
Печи в доме также украшены по-богатому и со вкусом - они покрыты майоликовым кафелем, который изготовили по эскизам художницы Евы Куликовской. Особенно отличается печь в стиле рококо, которая завершается женской фигурой с вазой.
Отметим, что до полномасштабного вторжения киевляне и гости города могли попасть внутрь дома на экскурсию. Для этого нужно было заранее записываться на даты, на которые не были запланированы официальные приемы иностранных делегаций.
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