Не менее фантастический, чем снаружи. Смотрите, как выглядит дом с химерами внутри (фото)

Как выглядит интерьер дома с химерами

Дом с химерами построил в 1901-1903 годах известный архитектор Владислав Городецкий. Сооружение он украсил мифологическими существами и хищными животными, поскольку очень любил охоту. Благодаря этим скульптурам сооружение в народе прозвали "домом с химерами". Этот дом стал образцом раннего неоготического стиля Киева.

Интересно, что архитектор охотничью тему запечатлел не только на фасаде здания, но и в интерьерах. Внутренняя отделка богата художественными росписями, мрамором, лепным декором, деревянной резьбой, инкрустацией. В помещении также есть эффектная винтовая лестница и цветные витражи на охотничьи темы.

Интерьеры дома с химерами (фото: Facebook.com/ Жажда: в Киеве интересно)

Стены и потолок богато украшены лепниной. В декоре также есть фрески с изображением газелей, скульптуры черепов оленей и лосей.

Холл украшает светильник в виде двух рыб, оплетенных водорослями и цветками лотоса. А в вестибюле розетка плафона изготовлена в виде морской звезды. Также в доме развешаны охотничьи трофеи Городецкого - черепа, рога и множество чучел.

Интерьеры дома с химерами (фото: Facebook.com/ Жажда: в Киеве интересно)

Печи в доме также украшены по-богатому и со вкусом - они покрыты майоликовым кафелем, который изготовили по эскизам художницы Евы Куликовской. Особенно отличается печь в стиле рококо, которая завершается женской фигурой с вазой.

Отметим, что до полномасштабного вторжения киевляне и гости города могли попасть внутрь дома на экскурсию. Для этого нужно было заранее записываться на даты, на которые не были запланированы официальные приемы иностранных делегаций.