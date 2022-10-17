"Мені цього вистачає": Позитив вперше показав свій двоповерховий будинок, де два роки триває ремонт

За словами Позитива, повномасштабна війна внесла свої корективи в ремонтний план, який він розробив ще перед пандемією коронавіруса.

Він зазначив, що ремонтні роботи тривають, але він одночасно і живе в будинку.

"Я закінчую ремонт і живу в ньому. Я розпочав його, коли почався Covid-19. Це перша криза була. Потім наступний рік. Тобто він тягнеться вже два роки. Спочатку я розігнався. У мене була команда, прораб, дизайнери. Концерти є - гроші заробляєш", - розповів співак.

Позитив розповів про ремонт у будинку (кард з відео)

Також через деякий час виступи довелося співаку суттєво скоротити, тому ремонт призупинився. Коли Росія напала на Україну, то Олексій вирішив зекономити на житлі, щоб допомогти ЗСУ.

"Я думаю, що цінності змінилися. Тому що, якщо ти хотів якусь гарну ретро-лампу, то зараз це просто лампочка. Мені цього вистачає. Воно зараз не на часі. Зараз на часі допомога ЗСУ", - пояснив він.

Позитив показав будинок, в якому триває ремонт (кард з відео)

Артист додав, що скоротив ремонтну бригаду і деяку роботу взяв на себе. Він заявив, що може тепер приклеїти плінтус або ж прикрутити розетку. Однак, більшу частину роботи все ж довіряє професіоналам.

Зазначається, що зараз на першому поверсі вже є диван, тому Позитив спить на ньому.

Позитив показав будинок, в якому триває ремонт (кард з відео)