"Мне этого хватает": Позитив впервые показал свой двухэтажный дом, где два года длится ремонт

По словам Позитива, полномасштабная война внесла свои коррективы в ремонтный план, который он разработал еще перед пандемией коронавируса.

Он отметил, что ремонтные работы продолжаются, но он одновременно и живет в доме.

"Я заканчиваю ремонт и живу в нем. Я начал его, когда начался Covid-19. Это первый кризис был. Потом следующий год. То есть он тянется уже два года. Сначала я разогнался. У меня была команда, прораб, дизайнеры. Концерты есть - деньги зарабатываешь", - рассказал певец.

Позитив рассказал о ремонте дома (кард с видео)

Также спустя некоторое время выступления пришлось певцу существенно сократить, поэтому ремонт приостановился. Когда Россия напала на Украину, Алексей решил сэкономить на жилье, чтобы помочь ВСУ.

"Я думаю, что ценности изменились. Потому что, если ты хотел какую-то хорошую ретро-лампу, то сейчас это просто лампочка. Мне этого хватает. Оно сейчас не ко времени. Сейчас актуальна помощь ВСУ", - объяснил он.

Позитив показал дом, в котором идет ремонт (кард с видео)

Артист добавил, что сократил ремонтную бригаду и некоторую работу взял на себя. Он заявил, что может теперь приклеить плинтус или прикрутить розетку. Однако большую часть работы все же доверяет профессионалам.

Отмечается, что сейчас на первом этаже уже есть диван, потому Позитив спит на нем.

Позитив показал дом, в котором идет ремонт (кард с видео)