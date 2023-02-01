"Мені це подобається": жінка годує грудьми 8-річну доньку і не збирається зупинятися

Британка продовжує годувати дорослу дочку грудним молоком

Жінка під ніком @alice80 пояснила, що її доньці 8 років, і "іноді вона годує її грудьми".

"Мені це подобається, то чому я повинна зупинятися? Я думаю, це дуже корисно для дітей, і тому я годуватиму свою дочку, поки вона не захоче", - написала жінка.

Аналогічні думки висловили й інші жінки, причому одна з них пояснила, що вона годувала грудьми своїх дітей після 10-річного віку.

Мати одного з них Сара О'Доннелл сказала, що зараз вона годує грудьми свого 10-річного сина і "я сподіваюся, що годуватиму його і в 12".

Багато користувачів не розуміють

Інші користувачі написали, що це ненормально.

Британка Лорі Боу пояснила, що якось вона була свідком того, як жінка годувала грудьми дитину, настільки дорослу, що побачивши це, їй стало погано.

"Він був настільки великим, що ледве містився у неї на колінах. Вона годувала його всю дорогу", - розповіла користувач форуму.

Зазначимо, що Національна служба охорони здоров'я Англії повідомляє, що "всі матері та діти різні", але виключно грудне вигодовування "рекомендується приблизно протягом перших шести місяців життя вашої дитини".