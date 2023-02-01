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"Мне это нравится": женщина кормит грудью 8-летнюю дочь и не собирается останавливаться

Фото: Британка сообщила, что кормит грудью взрослую дочь (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

На платформе социальных сетей и родительском форуме Quora женщина спросила других пользователей, кормили ли они когда-нибудь своих детей грудью после 6-7 лет. Удивительно, но многие матери рассказали о своем необычном родительском опыте и поделились им. Одна из женщин призналась, что продолжает кормить свою 8-летнюю дочь грудным молоком.

Об этом пишет издание Express.

Британка продолжает кормить взрослую дочь грудным молоком

Женщина под ником @alice80 объяснила, что ее дочери 8 лет, и "иногда она кормит ее грудью".

"Мне это нравится, так почему я должна останавливаться? Я думаю, это очень полезно для детей, и поэтому я буду кормить свою дочь, пока она не захочет", - написала женщина.

Аналогичные мнения высказали и другие женщины, причем одна из них объяснила, что она кормила грудью своих детей после 10-летнего возраста.

Мать одного из них Сара О'Доннелл сказала, что в настоящее время она кормит грудью своего 10-летнего сына и "я надеюсь, что буду кормить его и в 12".

Многие пользователи не понимают

Другие пользователи написали, что "это ненормально".

Британка Лори Боу объяснила, что однажды она была свидетелем того, как женщина кормила грудью ребенка, настолько взрослого, что увидев это, ей стало плохо.

"Он был настолько большим, что едва помещался у нее на коленях. Она кормила его всю дорогу", - рассказала пользовательница форума.

Отметим, что Национальная служба здравоохранения Англии сообщает, что "все матери и дети разные", но исключительно грудное вскармливание "рекомендуется примерно в течение первых шести месяцев жизни вашего ребенка".

Как мы ранее писали, врач рассказала, можно ли женщинам пить кофе во время грудного вскармливания.

Кроме того, читайте, какие продукты на самом деле можно есть во время грудного вскармливания.

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