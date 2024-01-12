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"Мені пофіг, з ким ти спиш". Притула прокоментував співпрацю зі скандальною Морозюк

Сергій Притула і Соня Морозюк (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Телеведучий і волонтер Сергій Притула відповів на закиди через спільні фото зі скандальною художницею Сонею Морозюк, яка є нареченою сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, затриманого за хабар у півмільйона доларів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на підкаст "Гуртом та вщент".

Що думає Притула про корупційний скандал довкола художниці

У жовтні Морозюк розробила мерч для благодійного фонду Сергія.

За словами зірки, зараз він отримує хейт від українців через спільне фото з дівчиною.

Сергій Притула і Соня Морозюк (фото: instagram.com/sonya.moroziuk)

"Мені пофіг, з ким ти спиш, мені важливо, що ти робиш. Я не можу оцінювати Соню Морозюк як фахівця у художньому мистецтві. У нас є спільне фото. Мені його надсилають… Соня Морозюк прийшла до нас і дала мені футболку, на якій було написано: "Цей день настав" - фраза, яка асоціюється зі мною".

"І наші на Фонді домовилися, щоб вона розробить дизайн на мерч, який ми мали випускати. До мене приходять у коментарі й запитують: "І що ви тепер скажете?“ І фотку з Сонею Морозюк показують. У нас є фотка, тому що на той момент ми домовлялися, щоб зробити мерч", - розповів телеведучий.

Сергій Притула і Соня Морозюк (фото: instagram.com/sonya.moroziuk)

Також він додав, що на момент співпраці він знав про Соню лише як про відому художницю, і про її зв’язки з родиною Гринкевичів йому не було відомо.

"Вона не прийшла з плакатом "Мій наречений і його тато - корупціонери та хабарники“. Прийшла на той момент відома художниця, яка робила мурали. Само собою зрозуміло, що нині питання співпраці з нею взагалі не стоїть", - заявив Притула.

З приводу ролі Морозюк у корупційному скандалі, волонтер вважає, що "ненависть до одного конкретно взятого корупціонера-хабарника, злочинця, прилітає ще людям навколо".

 

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