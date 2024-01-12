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"Мне пофиг, с кем ты спишь". Притула прокомментировал сотрудничество со скандальной Морозюк

Сергей Притула и Соня Морозюк (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Телеведущий и волонтер Сергей Притула ответил на упреки из-за совместных фото со скандальной художницей Соней Морозюк, невестой сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, задержанного за взятку в полмиллиона долларов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на подкаст "Гуртом та вщент".

Что думает Притула о коррупционном скандале вокруг художницы

В октябре Морозюк разработала мерч для благотворительного фонда Сергея.

По словам звезды, сейчас он получает хейт от украинцев из-за совместного фото с девушкой.

Сергей Притула и Соня Морозюк (фото: instagram.com/sonya.moroziuk)

"Мне пофиг, с кем ты спишь, мне важно, что ты делаешь. Я не могу оценивать Соню Морозюк как специалиста в художественном искусстве. У нас есть совместное фото. Мне его присылают... Соня Морозюк пришла к нам и дала мне футболку, на которой было написано: "Этот день настал" - фраза, которая ассоциируется со мной".

"И наши на Фонде договорились, чтобы она разработает дизайн на мерч, который мы должны были выпускать. Ко мне приходят в комментарии и спрашивают: "И что вы теперь скажете?" И фотку с Соней Морозюк показывают. У нас есть фотка, потому что на тот момент мы договаривались, чтобы сделать мерч", - рассказал телеведущий.

Сергей Притула и Соня Морозюк (фото: instagram.com/sonya.moroziuk)

Также он добавил, что на момент сотрудничества он знал о Соне только как об известной художнице, и о ее связи с семьей Гринкевичей ему не было известно.

"Она не пришла с плакатом "Мой жених и его папа - коррупционеры и взяточники". Пришла на тот момент известная художница, которая делала муралы. Само собой разумеется, что сейчас вопрос сотрудничества с ней вообще не стоит", - заявил Притула.

По поводу роли Морозюк в коррупционном скандале, волонтер считает, что "ненависть к одному конкретно взятому коррупционеру-взяточнику, преступнику, прилетает еще людям вокруг".

 

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