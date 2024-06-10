"Мені по**р на репутацію": скандальний Спартак Суббота порівняв себе з Ісусом

Скандальний "психолог" Спартак Суббота відповів, що думає про репутацію та чи звертає увагу на думки інших. Як виявилося, хейт та засудження його нібито не турбують.

Скандальний "психолог" висловився про репутацію

На початку інтерв'ю Дьомін зізнався, що може отримати чимало хейту, адже він нібито "вибілює" репутацію Субботи. У відповідь на це Спартак заявив, що він взагалі не звертає увагу на усе це.

"Мені по**р на репутацію, тому що репутація - це влада бидла над більшістю бидла, яке не цікавиться розвитком, над меншістю, яка ніколи не звертає увагу на репутацію", - сказав Суббота.

Ба більше, "психолог" навів у приклад слова про те, що погана репутація була в усіх відомих персон. При цьому він пригадав про Ісуса.

"Репутація - це важіль на тебе, тобто тобою можна керувати за рахунок репутації. В усіх відомих, як хороших, так і поганих людей, завжди була погана репутація. Найгірша репутація була в Ісуса. Це закінчилось тим, що його просто розіп'яли", - заявив Суббота.

Суббота та Дьомін (скріншот)

За словами Субботи, нині його взагалі не цікавить думка інших. Але нещодавно він зрозумів, що родина - це дуже важливо, хоча раніше взагалі був проти шлюбу.

Скандал навколо Субботи - з чого все почалося

У квітні минулого року вийшло велике розслідування у якому стверджувалося, що "психолог" насправді самозванець.

"Спартак Суббота роками видає себе за лікаря-психіатра і медичного психолога. Спартак - самозванець, він не вчився в жодному медичному ВНЗ і, тим більше в НМУ імені О.О. Богомольця. Усюди, де він називає себе лікарем-психіатром, він бреше прямо в очі", - заявляв тоді психотерапевт і блогер Ілля Полудьонний.

У відповідь на це Суббота заявляв, що це не перший скандал в його біографії, а тому він це "переживе". На тлі цього ведучий Женя Янович, разом з яким вони випускали подкаст, припинив з ним співпрацю.