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"Мне по**р на репутацию": скандальный Спартак Суббота сравнил себя с Иисусом

Понедельник 10 июня 2024 16:46
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"Мне по**р на репутацию": скандальный Спартак Суббота сравнил себя с Иисусом Суббота дал интервью после скандала (фото: instagram.com/spartaksubbota)
Автор: Полина Иваненко

Скандальный "психолог" Спартак Суббота ответил, что думает о репутации и обращает ли внимание на мнение других. Как оказалось, хейт и осуждение его якобы не беспокоят.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Суббота рассказал в интервью Славе Демину.

Скандальный "психолог" высказался о репутации

В начале интервью Демин признался, что может получить немало хейта, ведь он якобы "обеляет" репутацию Субботы. В ответ Спартак заявил, что он вообще не обращает внимания на все это.

"Мне по**р на репутацию, потому что репутация - это власть быдла над большинством быдла, которое не интересуется развитием, над меньшинством, которое никогда не обращает внимание на репутацию", - сказал Суббота.

Более того, "психолог" привел в пример слова о том, что плохая репутация была у всех известных персон. При этом он вспомнил об Иисусе.

"Репутация - это рычаг на тебя, то есть тобой можно управлять за счет репутации. У всех известных, как хороших, так и плохих людей, всегда была плохая репутация. Худшая репутация была у Иисуса. Это закончилось тем, что его просто распяли", - заявил Суббота.

&quot;Мне по**р на репутацию&quot;: скандальный Спартак Суббота сравнил себя с ИисусомСуббота и Демин (скриншот)

По словам Субботы, сейчас его вообще не интересует мнение других. Но недавно он понял, что семья - это очень важно, хотя раньше вообще был против брака.

Скандал вокруг Субботы - с чего все началось

В апреле прошлого года вышло большое расследование, в котором утверждалось, что "психолог" на самом деле самозванец.

"Спартак Суббота годами выдает себя за врача-психиатра и медицинского психолога. Спартак - самозванец, он не учился ни в одном медицинском вузе и, тем более в НМУ имени А.А. Богомольца. Везде, где он называет себя врачом-психиатром, он лжет прямо в глаза", - заявлял тогда психотерапевт и блогер Илья Полуденный.

В ответ Суббота заявлял, что это не первый скандал в его биографии, а потому он это "переживет". На фоне этого ведущий Женя Янович, вместе с которым они выпускали подкаст, прекратил сотрудничество с ним.

Кстати, недавно стало известно, как выглядит вторая жена Субботы.

Кроме того, ранее мы рассказывали, что беглец Влад Яма рассказал, как зарабатывает на жизнь в Америке.

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