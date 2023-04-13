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"Мені навіть не дали попрощатися": українська військова, звільнена з полону, розшукує свої улюбленців за лінією фронту (фото)

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Україна, Четвер 13 квітня 2023 09:53
"Мені навіть не дали попрощатися": українська військова, звільнена з полону, розшукує свої улюбленців за лінією фронту (фото) Аліна Паніна шукає своїх улюбленців (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

25-річна українська захисниця Аліна Паніна звільнилася з полону, проте її спанієлів Соню та Джессі викрали росіяни та утримують у притулку. Аліна готова будь-яким способом знайти своїх чотирилапих і повернути їх додому.

Про це вона розповіла журналістам сайту Daily Mail.

Деталі зворушливої історії

Коли відбулося повномасштабне вторгнення, Аліна перебувала в маріупольському порту та перевіряла з Сонею та Джессі вантаж на наявність контрабанди. У результаті Аліна опинилася на "Азовсталі", звідки 17 травня потрапила в Оленівську в'язницю.

Там у неї забрали собак. Цей момент дівчина пам'ятає дуже чітко.

"Мені навіть не дали попрощатися. Вони просто взяли їх за повідець і повели геть. Вони гавкали, але я нічого не могла зробити", - згадує Аліна.

&quot;Мені навіть не дали попрощатися&quot;: українська військова, звільнена з полону, розшукує свої улюбленців за лінією фронту (фото)

Аліна Паніна разом зі своїми службовими собаками Сонею та Джессі (фото: dailymail.co.uk)

Після звільнення з полону, де вона перебувала п'ять місяців, дівчина продовжує працювати кінологом на заході України. А ще дуже сумує за своїми чотирилапими.

"Вони були такими розумними та ласкавими. Вони розуміли нас, просто дивлячись в очі. Повинна бути можливість знайти людей, які їх забрали", - розповідає Аліна.

Вона твердо переконана, що поверне своїх улюбленців за будь-яку ціну, навіть якщо доведеться заїхати на тимчасові окуповані території. Наразі вона точно знає, що Соню та Джессі забрали російські кінологи, тому що таких собак-шукачів у них немає.

&quot;Мені навіть не дали попрощатися&quot;: українська військова, звільнена з полону, розшукує свої улюбленців за лінією фронту (фото)

Собак забрали росіяни, адже вони дуже розумні тварини (фото: dailymail.co.uk)

"Я просто готова викупити собак за будь-які гроші, які вони захочуть. Тому що вони не раз рятували мені життя на війні", - каже Аліна.

Крім чотирилапих, дівчина також намагається знайти свого чоловіка Іллю, про якого вона майже нічого не знає. За два тижні до її потрапляння в полон військового схопили в Маріуполі.

"Про мого чоловіка немає жодної інформації. Мені нічого не дають. Я так сумую за ним. Я черпала всі свої сили з його підтримки", - згадує про коханого Аліна.

&quot;Мені навіть не дали попрощатися&quot;: українська військова, звільнена з полону, розшукує свої улюбленців за лінією фронту (фото)

Ні про чоловіка, ні про тварин Аліна не має майже ніякої інформації (фото: dailymail.co.uk)

Раніше ми розповідали, як допомогти одному з притулків Києва, де перебувають майже 50 тварин одночасно.

Читайте також неймовірну історію порятунку собаки Джессіки, яка сама прийшла до військових.

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