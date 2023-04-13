"Мне даже не дали попрощаться": украинская военная, освобожденная из плена, разыскивает своих питомцев за линией фронта (фото)

25-летняя украинская защитница Алина Панина освободилась из плена, однако ее спаниелей Соню и Джесси похитили россияне и удерживают в приюте. Алина готова любым способом найти своих четырехлапых и вернуть их домой.

Детали трогательной истории

Когда произошло полномасштабное вторжение, Алина находилась в мариупольском порту и проверяла с Соней и Джесси груз на наличие контрабанды. В результате Алина оказалась на "Азовстале", откуда 17 мая попала в тюрьму Еленовке.

Там у нее забрали собак. Этот момент девушка помнит очень четко.

"Мне даже не дали попрощаться. Они просто взяли их за поводок и увели. Они лаяли, но я ничего не могла сделать", - вспоминает Алина.

Алина Панина вместе со своими служебными собаками Соней и Джесси (фото: dailymail.co.uk)

После освобождения из плена, где она находилась пять месяцев, девушка продолжает работать кинологом на западе Украины. А еще очень скучает по своим четырехлапым.

"Они были такими умными и ласковыми. Они понимали нас, просто глядя в глаза. Должна быть возможность найти людей, которые забрали их", - рассказывает Алина.

Она твердо убеждена, что вернет своих любимцев любой ценой, даже если придется заехать на временные оккупированные территории. Пока она точно знает, что Соню и Джесси забрали российские кинологи, потому что таких собак-искателей у них нет.

Собак забрали россияне, ведь они очень умные животные (фото: dailymail.co.uk)

"Я просто готова выкупить собак за любые деньги, которые они захотят. Потому что они не раз спасали мне жизнь на войне", - говорит Алина.

Кроме четырехлапых, девушка также пытается найти своего мужа Илью, о котором она почти ничего не знает. За две недели до ее попадания в плен военного схватили в Мариуполе.

"О моем муже нет никакой информации. Мне ничего не дают. Я так скучаю по нему. Я черпала все свои силы из его поддержки", - вспоминает о любимом Алина.

Ни о муже, ни о животных у Алины нет почти никакой информации (фото: dailymail.co.uk)