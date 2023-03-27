Ледве жива прийшла до укриття: неймовірна історія собаки Джесіки, яку врятували прикордонники

З перших днів війни домашні тварини шукали порятунку та укриття від вибухів, обстрілів саме у захисників на передовій. Вони приходили до них в укриття, бігли до блокпоста, застрибували в машини - розуміли, що так у них є всі шанси вижити.

Німецька вівчарка прийшла на позиції до прикордонників на Донеччині ще тоді, коли вони почали їх облаштовувати. Історію собаки Джесіки розповіли у Державній прикордонній службі.

Прикордонники зустріли пухнасту красуню, коли вона прийшла до них на позиції й дали укриття під час обстрілів. Дали їй прізвисько Джесіка, дбали про неї, ділилися своїми пайками.

Але справжнім та вірним другом собака стала для прикордонника Олега. Саме він їй підібрав нове ім'я, на яке собака відразу почала відгукуватися.

"Разом з Джесікою несли службу на позиціях. Завжди була поруч. Вона дуже вдячна і розумна собака. Попереджала про небезпеку і ховалася разом із бійцями під час обстрілів", - розповів військовий.

Але одного разу Джесіка потрапила під дуже сильний обстріл. Бійці встигли потрапити в безпечне місце, а собака через дим, вогонь і шум, просто втратила орієнтир. Поранена вона приповзла до захисників у притулок. У Джесіки були осколкові поранення голови, шиї та лап.

Олег самостійно виходжував та лікував собаку. А через деякий час він зміг вивезти свою помічницю у безпечне місце.

Зараз Джесіка живе у родині прикордонника і стала її членом. Вона оговталася після поранень, знову в добрій формі та почувається чудово.