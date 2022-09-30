ua ru
Пт, 30 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Мені Кіркоров сказав мовчати": Потап розповів, як Каменських дзвонила Лорак після 24 лютого

Новость на русском →
П'ятниця 30 вересня 2022 14:29
"Мені Кіркоров сказав мовчати": Потап розповів, як Каменських дзвонила Лорак після 24 лютого Настя Каменських намагалася повернути Ані Лорак до совісті (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українська співачка Ані Лорак, яка нещодавно "перевзулась" і звернулася до українців, від початку повномасштабного вторгнення РФ мовчала про війну. Після 24 лютого їй зателефонувала Настя Каменських та намагалася закликати до совісті співачку.

Про це розповів у програмі "Життя відомих людей" продюсер та тренер "Голосу країни-12" Потап.

Про що говорили Каменських та Лорак

За його словами, його дружина Настя з початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну обдзвонювала наших зірок, які працюють у Кремлі. Каменських дуже хотіла, щоб вони не мовчали та захистили Україну.

У розмові Лорак сказала Насті, що Кіркоров їй сказав мовчати і думати "на два роки наперед".

"Скажи хоч щось. Не мовчи – ні війні. На що співачка із Чернівців їй відповідала: "Мені Кіркоров сказав нічого не говорити, я все розумію, він сказав думати на два роки вперед. Тому не треба мене довбати". На що Настя каже: "Ти не маєш права називатися більше українкою", - розповів Потап.

Нагадаємо, що нещодавно Ані Лорак звернулася до українців із "заїждженою платівкою" про те, що вона "поза політикою", та й взагалі співає для людей, не поділяючи їх на національність.

Раніше Кароліні почали скасовувати концерти в Європі через її позицію щодо війни у її рідній країні. А вона в анонсах не посоромилася називати себе "найтитулованішою співачкою України".

Потап і Настя Каменських нещодавно повернулися до України та збираються далі допомагати людям, які цього потребують. Також репер повідомив, що тепер усі його пісні будуть українською мовою.

Як ми раніше писали, "найтитулованішій співачці" Лорак почали скасовувати концерти в Європі.

Також ми повідомляли, що Потап на концерті у Варшаві "опустив" російського пропагандиста.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ані Лорак Настя Каменських