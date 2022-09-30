"Мне Киркоров сказал молчать": Потап рассказал, как Каменских звонила Лорак после 24 февраля
Украинская певица Ани Лорак, которая недавно "переобулась" и обратилась к украинцам, с начала полномасштабного вторжения РФ молчала о войне. После 24 февраля ей позвонила Настя Каменских и пыталась призвать к совести певицу.
Об этом рассказал в программе "Життя відомих людей" продюсер и тренер "Голосу країни-12" Потап.
О чем говорили Каменских и Лорак
По его словам, его супруга Настя с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину обзванивала наших звезд, работающих в Кремле. Каменских очень хотела, чтобы они не молчали и защитили Украину.
В разговоре Лорак сказала Насте, что Киркоров ей сказал молчать и думать "на два года вперед".
"Скажи хоть что-то. Не молчи – нет войне. На что певица из Черновцов ей отвечала: "Мне Киркоров сказал ничего не говорить, я все понимаю, он сказал думать на два года вперед. Поэтому не надо меня задалбывать". На что Настя говорит: "Ты не имеешь права называться больше украинкой", - рассказал Потап.
Напомним, что недавно Ани Лорак обратилась к украинцам с "заезженой пластинкой" о том, что она "вне политики", да и вообще поет для людей, не разделяя их на национальности.
Ранее Каролине начали отменять концерты в Европе из-за ее позиции по войне в ее родной стране. А она в анонсах не постеснялась называть себя "самой титулованной певицей Украины".
Потап и Настя Каменских недавно вернулись в Украину и собираются дальше помогать людям, которые в этом нуждаются. Также рэпер сообщил, что теперь все его песни будут на украинском языке.
Как мы ранее писали, "самой титулованной певице" Лорак начали отменять концерты в Европе.
Также мы сообщали, Потап на концерте в Варшаве "опустил" российского пропагандиста.