ua ru
Пт, 30 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Мне Киркоров сказал молчать": Потап рассказал, как Каменских звонила Лорак после 24 февраля

Новина українською →
Пятница 30 сентября 2022 14:29
"Мне Киркоров сказал молчать": Потап рассказал, как Каменских звонила Лорак после 24 февраля Настя Каменских пыталась возвать Ани Лорак к совести (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинская певица Ани Лорак, которая недавно "переобулась" и обратилась к украинцам, с начала полномасштабного вторжения РФ молчала о войне. После 24 февраля ей позвонила Настя Каменских и пыталась призвать к совести певицу.

Об этом рассказал в программе "Життя відомих людей" продюсер и тренер "Голосу країни-12" Потап.

О чем говорили Каменских и Лорак

По его словам, его супруга Настя с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину обзванивала наших звезд, работающих в Кремле. Каменских очень хотела, чтобы они не молчали и защитили Украину.

В разговоре Лорак сказала Насте, что Киркоров ей сказал молчать и думать "на два года вперед".

"Скажи хоть что-то. Не молчи – нет войне. На что певица из Черновцов ей отвечала: "Мне Киркоров сказал ничего не говорить, я все понимаю, он сказал думать на два года вперед. Поэтому не надо меня задалбывать". На что Настя говорит: "Ты не имеешь права называться больше украинкой", - рассказал Потап.

Напомним, что недавно Ани Лорак обратилась к украинцам с "заезженой пластинкой" о том, что она "вне политики", да и вообще поет для людей, не разделяя их на национальности.

Ранее Каролине начали отменять концерты в Европе из-за ее позиции по войне в ее родной стране. А она в анонсах не постеснялась называть себя "самой титулованной певицей Украины".

Потап и Настя Каменских недавно вернулись в Украину и собираются дальше помогать людям, которые в этом нуждаются. Также рэпер сообщил, что теперь все его песни будут на украинском языке.

Как мы ранее писали, "самой титулованной певице" Лорак начали отменять концерты в Европе.

Также мы сообщали, Потап на концерте в Варшаве "опустил" российского пропагандиста.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ани Лорак Настя Каменских