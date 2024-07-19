Мені 30 і я незаймана. Як правильно сказати про це моєму новому бойфренду?

Якось у салоні краси я почула цікаву розмову бьюті-майстринь, які обговорювали фото привабливого масажиста. Звісно, я попросила подивитися. На фото чоловік середнього віку, відверто роздягнутий, і текст: "Позбався цноти й навчись зводити чоловіків з розуму своєю сексуальністю". Виявляється, ця послуга - позбавлення цноти - досить популярна серед дівчат. Чому і навіщо?

Чому дівчата хочуть позбавитися цноти та як бути тим, хто "зберіг" себе до 30 років, розповіла для РБК-Україна (проєкт Styler) магістр психології, психотерапевт та сексолог Наталія Гаріна.

Чому дівчата готові позбавитися цноти

Причин багато:

"незайманість лякає партнера"

"боюсь, що в мене не вийде і я наберусь сорому"

"а що як він подумає, що мене ніхто не хотів"

"довго бути цнотливою погано для здоров'я"

Все це міфи, але вони міцно сидять у головах. Цнота зараз не модна, тому дівчата, які "затягнули" з початком статевого життя, можуть хвилюватися про те, як сказати про це партнеру.

Залишатися незайманою до 30 років - це особисте рішення, яке може бути зумовлене різними причинами. Кожна людина унікальна, і її вибір зберігати невинність до певного віку є індивідуальним.

Причини, чому дівчина може залишатися незайманою до 30 років:

1. Релігійні або моральні переконання: деякі жінки можуть зберігати невинність через свої релігійні або моральні переконання, вірячи, що секс має відбуватися лише в межах шлюбу або серйозних стосунків.

2. Пошук відповідного партнера: дівчина може не зустріти того, з ким відчуває себе комфортно і безпечно для вступу в інтимні стосунки.

3. Фокус на кар'єрі або особистому розвитку: деякі жінки можуть зосереджуватися на кар'єрі, освіті або особистих цілях.

4. Психологічні або емоційні причини: психологічні травми, страх перед інтимністю або негативний досвід минулих стосунків можуть вплинути на рішення зберігати невинність.

5. Культурний або сімейний вплив: традиції та очікування з боку родини або культурного середовища можуть також грати роль у прийнятті цього рішення.

"Зберігати невинність - це так само нормально, як і мати багато статевих зв'язків! Це право вибору кожного, і якщо він усвідомлений - все добре", - підкреслює психолог.

Наслідки збереження невинності до зрілого віку

Збереження невинності може мати різні наслідки, які залежать від культурного, психологічного, соціального та індивідуального контексту.

Психологічні наслідки

1. Почуття гордості чи задоволення: для деяких людей збереження невинності може бути джерелом гордості та задоволення.

2. Тривога та невпевненість: інші можуть відчувати тривогу чи невпевненість через те, що вони відрізняються від своїх однолітків.

3. Стрес та тиск: у деяких культурах або соціальних групах може існувати тиск на людину.

Соціальні наслідки

1. Ставлення оточуючих: у певних колах збереження невинності може сприйматися позитивно, в інших - негативно.

2. Соціальна інтеграція: можливі труднощі у взаємодії з однолітками або в романтичних стосунках через різні очікування та досвід.

Фізичні наслідки

1. Пізніше сексуальне дебютування: може вплинути на фізичне та емоційне здоров'я.

2. Ризиковане поводження: недостатня сексуальна освіта або невпевненість можуть призвести до ризикованої поведінки під час першого сексуального досвіду.

А чи є хоч якийсь позитив?

Звісно є, і пізній початок статевих стосунків може вберегти від інших проблем. Наприклад:

1. Захист від захворювань: відсутність сексуальних контактів знижує ризик інфекцій, що передаються статевим шляхом.

2. Відсутність небажаної вагітності: виключення ризику небажаної вагітності до моменту, коли індивід буде готовий до цього.

"Збереження невинності до зрілого віку має як позитивні, так і негативні аспекти. Важливо, щоб кожна людина приймала рішення, виходячи з власних переконань, цінностей та готовності. Підтримка, розуміння та відкритість у спілкуванні можуть допомогти в подоланні можливих труднощів та сприяти здоровому розвитку стосунків", - пояснює Наталія Гаріна.

Як повідомити партнеру про незайманість

Розмова на таку особисту тему може бути складною, але важливо підійти до неї відкрито і чесно. Ось кілька порад, як можна розповісти своєму новому бойфренду про те, що ви незаймана:

Виберіть правильний момент: Знайдіть спокійний час, коли ви обоє можете спокійно поговорити без поспіху і відволікаючих факторів.

Будьте чесною: Чесність - це основа будь-яких здорових стосунків. Почніть розмову з того, що для вас важливо бути відвертою. Вкажіть, що ви хочете, аби вас почули.

Висловлюйте свої почуття: Поділіться своїми почуттями та думками про те, чому ви вирішили залишатися незайманою до цього часу. Можливо, це ваші особисті переконання, релігійні причини або інші обставини.

Залишайтеся спокійною: Під час розмови намагайтеся залишатися спокійною і впевненою. Це допоможе вашому партнеру зрозуміти, що це важливе питання для вас.

Будьте готовою до реакції: Розумійте, що його реакція може бути різною. Дайте йому час обміркувати сказане і поставити запитання, якщо йому це потрібно.

Ось приклад того, як можна розпочати розмову:

"Я хочу поговорити з тобою про щось важливе для мене. Ти знаєш, я дуже ціную наші стосунки й хочу бути з тобою чесною. Я незаймана, і для мене це важливий аспект мого життя. Я вирішила поділитися цим з тобою, бо ти мені дуже важливий."

Запам'ятайте, що відкритість і чесність у стосунках допоможуть вам зміцнити довіру і розуміння між вами.