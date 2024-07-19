Мне 30 и я девственница. Как правильно сказать об этом моему новому бойфренду?
Как-то в салоне красоты я услышала интересный разговор бьюти-мастериц, обсуждавших фото привлекательного массажиста. Конечно, я попросила посмотреть. На фото мужчина среднего возраста, откровенно раздетый, и текст: "Избавься от целомудрия и научись сводить мужчин с ума своей сексуальностью". Оказывается, эта услуга - лишение целомудрия - довольно популярна среди девушек. Почему и зачем?
Почему девушки хотят избавиться от целомудрия и как быть тем, кто "сохранил" себя до 30 лет, рассказала для РБК-Украина (проект Styler) магистр психологии, психотерапевт и сексолог Наталья Гарина.
Почему девушки готовы избавиться от целомудрия
Причин много:
- "девственность пугает партнера"
- "Боюсь, что у меня не получится и я наберусь стыда"
- "а что если он подумает, что меня никто не хотел"
- "долго быть целомудренной плохо для здоровья"
Все это мифы, но они крепко сидят в голове. Девственность сейчас не в моде, поэтому девушки, которые "затянули" с началом половой жизни, могут волноваться о том, как сказать об этом партнеру.
Остаться девственной до 30 лет - это личное решение, которое может быть обусловлено разными причинами. Каждый человек уникален, и его выбор сохранять невинность до определенного возраста индивидуален.
Причины, почему девушка может оставаться девственной до 30 лет:
1. Религиозные или нравственные убеждения: некоторые женщины могут сохранять невиновность из-за своих религиозных или нравственных убеждений, веря, что секс должен происходить только в рамках брака или серьезных отношений.
2. Поиск подходящего партнера: девушка может не встретить того, с кем чувствует себя комфортно и безопасно для вступления в интимные отношения.
3. Фокус на карьере или личном развитии: некоторые женщины могут сосредотачиваться на карьере, образовании или личных целях.
4. Психологические или эмоциональные причины: психологические травмы, страх перед интимностью или отрицательный опыт прошлых отношений могут повлиять на решение сохранять невиновность.
5. Культурное или семейное влияние: традиции и ожидания семьи или культурной среды могут также играть роль в принятии этого решения.
"Сохранять невинность - это так же нормально, как и иметь много половых связей! Это право выбора каждого, и если он осознан - все хорошо", - подчеркивает психолог.
Последствия сохранения невиновности к зрелому возрасту
Сохранение невиновности может иметь разные последствия, зависящие от культурного, психологического, социального и индивидуального контекста.
Психологические последствия
1. Чувство гордости или удовлетворения: для некоторых людей сохранение невиновности может служить источником гордости и удовлетворения.
2. Тревога и неуверенность: другие могут чувствовать тревогу или неуверенность из-за того, что они отличаются от своих сверстников.
3. Стресс и давление: в некоторых культурах или социальных группах может существовать давление на человека.
Социальные последствия
1. Отношение окружающих: в определенных кругах сохранение невиновности может восприниматься положительно, в других - отрицательно.
2. Социальная интеграция: возможные трудности во взаимодействии со сверстниками или в романтических отношениях из-за различных ожиданий и опыта.
Физические последствия
1. Позднее сексуальное дебютирование: может повлиять на физическое и эмоциональное здоровье.
2. Рискованное поведение: недостаточное сексуальное образование или неуверенность могут привести к рискованному поведению во время первого сексуального опыта.
А есть ли хоть какой-нибудь позитив?
Конечно, есть, и позднее начало половых отношений может уберечь от других проблем. К примеру:
1. Защита от заболеваний: отсутствие сексуальных контактов снижает риск передаваемых половым путем инфекций.
2. Отсутствие нежелательной беременности: исключение риска нежелательной беременности к моменту, когда индивид будет готов к этому.
"Сохранение невиновности к зрелому возрасту имеет как положительные, так и негативные аспекты. Важно, чтобы каждый человек принимал решения, исходя из собственных убеждений, ценностей и готовности. Поддержка, понимание и открытость в общении могут помочь в преодолении возможных трудностей и способствовать здоровому развитию отношений", - объясняет Наталья Гарина.
Как сообщить партнеру о девственности
Разговор на такую личную тему может быть сложным, но важно подойти к нему открыто и честно. Вот несколько советов, как можно рассказать своему новому бойфренду о том, что вы девственница:
Выберите правильный момент: Найдите спокойное время, когда вы оба можете спокойно поговорить без спешки и отвлекающих факторов.
Будьте честны: Честность – это основа любых здоровых отношений. Начните разговор с того, что вам важно быть откровенным. Укажите, что вы хотите, чтобы вас услышали.
Выражайте свои чувства: Поделитесь своими чувствами и мыслями о том, почему вы решили оставаться нетронутыми до сих пор. Возможно это ваши личные убеждения, религиозные причины или другие обстоятельства.
Оставайтесь спокойной: Во время разговора старайтесь оставаться спокойным и уверенным. Это поможет вашему партнеру понять, что это важный вопрос для вас.
Будьте готовы к реакции: Понимайте, что его реакция может быть разной. Дайте ему время обдумать сказанное и задать вопрос, если ему это нужно.
Вот пример того, как можно начать разговор:
"Я хочу поговорить с тобой о чем-то важном для меня. Ты знаешь, я очень ценю наши отношения и хочу быть с тобой честной. Я девственница, и для меня это важный аспект моей жизни. Я решила поделиться этим с тобой, потому что ты мне очень важен."
Запомните, что открытость и честность в отношениях помогут укрепить доверие и понимание между вами.
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