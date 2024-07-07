Мені за 40 і я зрозуміла, що мені подобаються жінки. Як сказати про це чоловікові?

Прокинутись одного дня і зрозуміти, що ти гомосексуальна - так буває? Звісно ж ні, сексуальна орієнтація формується під впливом багатьох факторів, включаючи соціальні, культурні та особистий досвід. Модні тренди та засоби мас-медіа культивують наші думки, в тому числі сексуальні вподобання.

Як відрізнити, чи твоя природа справді є такою, що тобі подобаються партнери однієї з тобою статі, чи це просто минуче бажання? Як насправді формується сексуальна орієнтація? Як сказати своєму партнерові, що тобі подобаються жінки? Відповіді на ці питання для РБК-Україна (проєкт Styler) дала магістр психології, психотерапевт та сексолог Наталя Гаріна.

За даними дослідження Gallup, NSSHB приблизно 1-2% жінок ідентифікують себе як виключно гомосексуальні ще близько 5-10% жінок мають деякий рівень сексуального потягу або досвіду з іншими жінками.

Що впливає на сексуальну орієнтацію?

1. Генетичні фактори: Дослідження показали, що сексуальна орієнтація може мати генетичну основу. Наприклад, дослідження близнюків виявили, що якщо один із близнюків гомосексуальний, ймовірність того, що другий також буде гомосексуальним, вища у монозиготних (ідентичних) близнюків, ніж у дизиготних (неідентичних).

2. Гормональні впливи: Вважається, що пренатальні гормони можуть впливати на розвиток сексуальної орієнтації. Наприклад, високий рівень андрогенів під час вагітності може збільшити ймовірність гомосексуальності у жінок.

3. Соціальні та психологічні фактори: Оточення, культура та особистий досвід також відіграють важливу роль у формуванні сексуальної орієнтації. Взаємодія з однолітками, сімейні відносини та культурні норми можуть впливати на розвиток сексуальних уподобань.

Психологічний вплив викликає найбільше питань і сплутаності, наприклад жінка, яка потребує любові та ласки, не знайшовши її в стосунках з чоловіком, може переключитися на жіночу дружбу, де сексуальність є лише проявом ніжності та вдячності, а не справжнього сексуального потягу.

Щоб розібратися з власною ідентичністю добре звернутись в особисту терапію. Хорошою самодопомогою буде рефлексія (спостереження за власними емоціями та думками, ведення щоденника).

Чи можна змінити орієнтацію?

Науковий консенсус стверджує: сексуальна орієнтація не є вибором і не може бути змінена через зовнішні втручання або терапії. Зусилля змінити сексуальну орієнтацію, відомі як "конверсійна терапія", були визнані неефективними та потенційно шкідливими.

Багато професійних медичних організацій, включаючи Американську психологічну асоціацію та Всесвітню організацію охорони здоров'я, засудили ці практики.

Прийняття своєї сексуальної орієнтації є важливим для психологічного благополуччя. Важливо підтримувати середовище, де люди можуть відкрито обговорювати свої почуття та отримувати підтримку.

Зрозуміння і прийняття себе, а також підтримка з боку близьких людей, є ключовими факторами для розвитку здорової ідентичності.

Як сказати чоловіку про свою сексуальну орієнтацію?

Це складна розмова, до якої потрібно підготуватися:

1. Переконайтеся, що ви чітко розумієте свої почуття і готові до відвертої розмови. Це допоможе вам бути впевненою у своїх словах.

2. Обрати правильний час і місце. Знайдіть спокійне, приватне місце, де ви обидва зможете без поспіху обговорити цю тему.

3. Підготовка до різних реакцій. Будьте готові до різних реакцій з боку чоловіка - від здивування і нерозуміння до гніву чи розчарування. Розуміння, що його емоції є природними, допоможе вам залишатися спокійною.

Під час розмови

1. Будьте чесною і прямою. Почніть з того, що це важлива і серйозна тема, яку ви хочете обговорити. Використовуйте якомога більше "я"- висловлювань, щоб уникнути звинувачень. Наприклад: "Мені потрібно поговорити з тобою про щось важливе для мене..."

2. Висловіть свої почуття. Розкажіть про свої почуття і як ви прийшли до цього усвідомлення. Наприклад: "Я довгий час розмірковувала про свої почуття і зрозуміла, що мене приваблюють жінки."

3. Дайте йому час. Це може бути шокуючим для вашого чоловіка, тому важливо дати йому час на обдумування і можливість поставити питання.

4. Підтримка і пропозиція допомоги. Покажіть, що ви готові підтримувати його та обговорювати наступні кроки разом.

Можливо, вам обом знадобиться допомога терапевта або консультації, щоб зрозуміти, як рухатися далі.

Пам'ятайте, що щирість і відкритість у стосунках є ключовими для здорового і щасливого життя.