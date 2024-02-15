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"Мене врятують, я росіянка": у Луцьку вчителька погрожувала учням, що їх знищать окупанти

У Луцьку вчителька погрожувала учням, що їх знищать окупанти (фото: 5school.com.ua)
Автор: Тетяна Самарук

У Луцьку в школі №5 вчителька математики сказала дітям, що їх знищать росіяни. Також вона заявила, що її при цьому начебто врятують, оскільки вона є представницею РФ.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як покарали вчительку за її слова.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: YouTube-канал "12 каналу" та видання "Конкурент".

Деталі інциденту

У скандал потрапила вчителька математики Ірина Малихіна.

Аудіозапис зробили школярі на одному з уроків. Відомо, що заклад освіти свого часу мав лише російську мову викладання.

Відомо, що керівництво школи одразу відреагувало на ситуацію та повідомило в департамент освіти.

"Мало того, що ви українці, нас зничтожать так і так. Ладно, я ще росіянка, мене може ще хтось врятує, а ви куди дінетесь? То думайте вже про це, про своє майбутнє", - йдеться в аудіозаписі.

Як покарали

У департаменті освіти запевнили, що провели роботу і зауважили, що вчителька вибачилась.

"Є пояснення, є якісь докази. Буде ухвалено відповідне рішення, яке саме чи догана, чи звільнення, нас не особливо цікавить. Суть у тому, що робота дійсно була проведена. Наскільки я знаю, педагогиня попросила вибачення за свої діяння", - розповів директор департаменту освіти міста Віталій Бондар.

Пізніше стало відомо, що вчительку покарали доганою.

Додамо, що журналісти телеканалу відшукали у Facebook людину з таким ім'ям. У шапці профілю зазначено, що жінка працює вчителем математики у луцькій школі №5. Цікаво, майже усі дописи російською мовою. Більшість цих дописів опубліковані у 2019 році.

 

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Луцьксканалвчительвчителька