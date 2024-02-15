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"Меня спасут, я россиянка": в Луцке учительница угрожала ученикам, что их уничтожат оккупанты

В Луцке учительница угрожала ученикам, что их уничтожат оккупанты (фото: 5school.com.ua)
Автор: Татьяна Самарук

В Луцке в школе №5 учительница математики сказала детям, что их уничтожат россияне. Также она заявила, что ее при этом вроде бы спасут, поскольку она является представительницей РФ.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как наказали учительницу за ее слова.

При написании материала использовались следующие источники: YouTube-канал "12 канала" и издание "Конкурент".

Детали инцидента

В скандал попала учительница математики Ирина Малыхина.

Аудиозапись сделали школьники на одном из уроков. Известно, что учебное заведение в свое время имело только русский язык преподавания.

Известно, что руководство школы сразу отреагировало на ситуацию и сообщило департаменту образования.

"Мало того, что вы украинцы, нас уничтожат так и так. Ладно, я еще россиянка, меня может еще кто-то спасет, а вы куда денетесь? Так думайте уже об этом, о своем будущем", - говорится в аудиозаписи.

Как наказали

В департаменте образования заверили, что провели работу и заметили, что учительница принесла извинения.

"Есть объяснение, есть какие-то доказательства. Будет принято соответствующее решение, которое именно или выговор, или увольнение, нас не особенно интересует. Суть в том, что работа действительно была проведена. Насколько я знаю, педагогиня извинилась за свои деяния", - рассказал директор департамента образования города Виталий Бондарь.

Позже стало известно, что учительницу наказали выговором.

Добавим, что журналисты телеканала нашли в Facebook человека с таким именем. В шапке профиля отмечено, что женщина работает учителем математики в луцкой школе №5. Интересно, почти все сообщения на русском языке. Большинство этих сообщений опубликовано в 2019 году.

 

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