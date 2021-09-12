MELOVIN впервые откровенно рассказал об отношениях с парнем: "были вместе шесть лет"

На протяжении всех этих лет MELOVIN боялся, что кто-нибудь узнает об этом или сольет его личную переписку в сеть.

Со своим парнем артист расстался из-за кризиса в отношениях. По его словам, все стало слишком холодным и спокойным, а ему нужны эмоции.

"Я человек бурлеска, мне нужна всегда какая-то эмоция. Если все очень спокойно, мне хочется скандала. Если что-то очень скандальное, мне хочется спокойствия. Короче, очень неоднозначный человек", - признался MELOVIN.

В данный момент его сердце свободно. При этом он рассказал, что после каминг-аута на музыкальном фестивале Atlas Weekend, ему начали писать в соцсетях много парней и девушек с предложением отношений. Певец заявил, что пока что он не готов к отношениям.

О своей бисексуальности он рассказал маме в конце прошлого года, когда они отдыхали в Карпатах. А вот отец узнал уже после каминг-аута. Мама певца хотя и плакала, но сказала, что ей главное, чтобы он был счастлив. С отцом на эту тему они еще не разговаривали.

MELOVIN рассказал об отношениях с парнем (видео: YouTube)