MELOVIN виправдався за критику результатів Нацвідбору 2024: "мені не подобаються поразки"

Артист виправдався за свій вчинок

Так, зі слів Melovin, "він дав трішки слабини, з якою сам не погодився після завершення ефіру", після якого стало відомо, хто буде представляти Україну цьогоріч на Євробаченні.

"Я сів, сказав: "для чого я це зробив, це ж було зовсім не про мене". І одразу потім видалив пост в Інстаграмі. Я обрав емоцію замість розуму", - зізнався артист.

Також він відповів, як переживає поразки.

"Я зізнаюсь: мені не подобаються поразки, але те, що мені подобаєттся в поразках, це лише те, що вони вчать набагато більше, ніж будь який виграш, бо виграш, а я багато разів перемагав у чомусь, він ні*ера нічого не вчить", - поділився думками співак.

"От він прийшов, ти відсвяткував, випив келих шампанського, цмокнувся зі всіма, і пішов спати. А будь-яка, називайте це поразка, от воно вчить, воно дає мотивацію всередині, воно дає опору, ти розумієш, що є рух, є взагалі куди йти", - додав він.

З чого почався скандал

3 лютого, коли стало відомо, хто представить Україну на Євробаченні 2024, MELOVIN сказав, що alyona alyona і Jerry Heil нібито заплатили за свою перемогу.

Пізніше alyona alyona в ефірі "1+1 Україна" відреагувала на закиди, і сказала, що не уявляє, скільки потрібно заробляти, щоб оплатити таку кількість людей.

"Якщо люди думають, що вони [гроші] у нас є, і ми б їх витрачали не на збори, а на такі штуки, і не писали б якісну й класну пісню, яка потрапить у серце, хай вони в нас будуть", - сказала артистка.