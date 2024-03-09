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MELOVIN оправдался за критику результатов Нацотбора 2024: "мне не нравятся поражения"

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Певец Melovin, который обвинил организаторов Нацотбора на Евровидение 2024 в нечестном голосовании, объяснил свое поведение.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя для YouTube-проекта "Говорит Суханов".

Артист оправдался за свой поступок

Так, по словам Melovin, "он дал немного слабины, с которой сам не согласился после завершения эфира", после которого стало известно, кто будет представлять Украину в этом году на Евровидении.

"Я сел, сказал: "для чего я это сделал, это же было совсем не про меня". И сразу потом удалил пост в Инстаграме. Я выбрал эмоцию вместо разума", - признался артист.

Также он ответил, как переживает поражения.

"Я признаюсь: мне не нравятся поражения, но то, что мне нравится в поражениях, это лишь то, что они учат гораздо больше, чем любой выигрыш, потому что выигрыш, а я много раз побеждал в чем-то, он ни*ера ничему не учит", - поделился мыслями певец.

"Вот он пришел, ты отпраздновал, выпил бокал шампанского, цокнулся со всеми, и пошел спать. А любое, называйте это поражение, вот оно учит, оно дает мотивацию внутри, оно дает опору, ты понимаешь, что есть движение, есть вообще куда идти", - добавил он.

 

С чего начался скандал

3 февраля, когда стало известно, кто представит Украину на Евровидении 2024, MELOVIN сказал, что alyona alyona и Jerry Heil якобы заплатили за свою победу.

Позже alyona alyona в эфире "1+1 Украина" отреагировала на упреки, и сказала, что не представляет, сколько нужно зарабатывать, чтобы оплатить такое количество людей.

"Если люди думают, что они [деньги] у нас есть, и мы бы их тратили не на сборы, а на такие штуки, и не писали бы качественную и классную песню, которая попадет в сердце, пусть они у нас будут", - сказала артистка.

Ранее MELOVIN откровенно рассказал о борьбе с алкоголизмом.

Такжемы рассказывали, что известный режиссер разнес песню alyona alyona и Jerry Heil для Евровидения.

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