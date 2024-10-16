"Мелодії та ритми спальних районів": культовий український гурт випустив альбом, який "пилився" 25 років

Що сам Віктор Винник каже про альбом

“Перший раз я потрапив на професійну студію у 1998-му, це була творча майстерня гурту "НеМо" під керівництвом нині покійного Анатолія Іванюка. Я був просто хлопцем з вулиці, який пише пісні і виконує їх зі своєю групою. Я хотів записати деякі з них на справжній студії. Досі пам’ятаю той стан, коли вперше стоїш перед мікрофоном. Не все вдавалося, юнацький максималізм цьому сприяв також, але було записано кілька пісень", - згадує він.

Обкладинка нового альбому

Оскільки аж ніяк не усі тодішні радіостанції бажали брати до ефіру треки молодої команди, ці пісні так і не стали відомими широкому загалу.

Фото з архіву Віктора Винника і "МЕРІ"

Йшов час, Винник і Ко почали видавати вже офіційні платівки, але залишалося багато невиданого матеріалу, демо-версій тощо.

"Якось я пригадав, що коли у 90-х ми репетирували в одному зі спальних районів свого міста і записували це на магнітофонну плівку, то мій давній знайомий, тепер відомий блогер та громадський діяч Богдан Процишин, запропонував назвати ці записи "Мелодії та ритми спальних районів". Ця назва мені завжди подобалась, але до жодних з раніше виданих альбомів не пасувала. Тому я вирішив зібрати все невидане за чверть століття і помістити його у платівку "Мелодії та ритми спальних районів", - каже музикант.

Фото з архіву Віктора Винника і "МЕРІ". 90-ті роки, перший склад гурту

За словами Винника, "це дуже особлива збірка для “своїх".

"Вона для тих, хто всі ці роки з нами й пам’ятає нас і себе в ті часи. Якими ми були і якими ми стали. Багато з цих пісень значною мірою наївні, але вони щирі і чесні, а це у творчості головне", - коментує артист.

Додамо, що для візуалізації нової роботи Віктор Винник і "МЕРІ" також презентували ремастеринговане відео з 1999 року на пісню “Тепер ти Ангел”, яке відзняв Олег Бачинський.

Що відомо про гурт “МЕРІ"

Гурт був заснований Віктором Винником у 1996 році. За понад двадцять п'ять років свого існування колектив випустив сім альбомів, зняв безліч кліпів і дав сотні концертів.

Музика "МЕРІ" - це суміш різних стилів, від рок-н-ролу до блюзу, але завжди з українським колоритом.

Серед найпопулярніших пісень гурту можна відзначити такі, як "Мерідіани", "Незнайомий мій брат", "Я з України", "Падала зоря", "Теплий дощ" та інші.