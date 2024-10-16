"Мелодии и ритмы спальных районов": культовая украинская группа выпустила альбом, который "пылился" 25 лет

Что сам Виктор Винник говорит об альбоме

"Первый раз я попал на профессиональную студию в 1998-м, это была творческая мастерская группы "Немо" под руководством ныне покойного Анатолия Иванюка. Я был просто парнем с улицы, который пишет песни и исполняет их со своей группой. Я хотел записать некоторые из них в настоящей студии. До сих пор помню то состояние, когда впервые стоишь перед микрофоном. Не все удавалось, юношеский максимализм этому способствовал также, но было записано несколько песен", - вспоминает он.

Обложка нового альбома

Поскольку отнюдь не все тогдашние радиостанции желали брать в эфир треки молодой команды, эти песни так и не стали известны широким массам.

Фото из архива Виктора Винника и "МЭРИ"

Шло время, Винник и Ко начали издавать уже официальные пластинки, но оставалось много неизданного материала, демо-версий и т.д.

"Однажды я вспомнил, что когда в 90-х мы репетировали в одном из спальных районов своего города и записывали это на магнитофонную пленку, то мой давний знакомый, теперь известный блогер и общественный деятель Богдан Процишин, предложил назвать эти записи "Мелодии и ритмы спальных районов". Это название мне всегда нравилось, но ни к одним из ранее изданных альбомов не подходило. Поэтому я решил собрать все неизданное за четверть века и поместить его в пластинку "Мелодии и ритмы спальных районов", - говорит музыкант.

Фото из архива Виктора Винника и "МЭРИ". 90-е годы, первый состав группы

По словам Винника, "это очень особый сборник для своих".

"Она для тех, кто все эти годы с нами и помнит нас и себя в те времена. Какими мы были и какими мы стали. Многие из этих песен в значительной степени наивны, но они искренни и честны, а это в творчестве главное", - комментирует артист.

Добавим, что для визуализации новой работы Виктор Винник и "МЭРИ" также презентовали ремастерингованное видео с 1999 года на песню "Тепер ти Ангел", которое снял Олег Бачинский.

Что известно о группе "МЭРИ"

Группа была основана Виктором Винником в 1996 году. За двадцать пять лет своего существования коллектив выпустил семь альбомов, снял множество клипов и дал сотни концертов.

Музыка "МЭРИ" - это смесь разных стилей, от рок-н-ролла до блюза, но всегда с украинским колоритом.

Среди самых популярных песен группы можно отметить такие, как "Мерідіани", "Незнайомий мій брат", "Я з України", "Падала зоря", "Теплий дощ" и другие.