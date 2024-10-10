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До сліз. Тіна Кароль вразила несподіваним дуетом і чуттєвим виконанням пісні (відео)

Четвер 10 жовтня 2024 10:44
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До сліз. Тіна Кароль вразила несподіваним дуетом і чуттєвим виконанням пісні (відео) Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Катерина Собкова

Відома співачка Тіна Кароль, яка нещодавно вперше прокоментувала чутки про роман із молодим олігархом, поділилася зі своїми фолловерами ліричним відео.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на нову публікацію в Instagram виконавиці.

На відео співачка чуттєво заспівала свою пісню "Що ти наробила" з нового альбому "Лірика" разом з іншою українською співачкою Domiy (справжнє ім'я - Марія Довгаюк). Молода артистка відтворила мелодію пісні на синтезаторі, а сам дует вийшов дуже органічним.

"Ну, що ти наробила

Ти заплела у свої коси

Квіти, що він тобі приносив…", - поділилася уривком пісні Тіна Кароль у підписі до публікації.

Як відреагували у мережі

Користувачі мережі захоплені чуттєвим виконанням пісні двох талановитих артисток, а деякі навіть написали, що вони не можуть стримати сліз. Багато хто відзначив, що Кароль на відео сидить на задньому плані і намагається не перетягувати на себе всю увагу:

  • "Сльози на обличчі, пісня розриває"
  • "Як Тіна обережно співає, щоб начебто й дати можливість виділитися молодому артисту! Вау! І на передній план не сіла"
  • "Бомбезні. Ви повинні записати пісню у дуеті. Ваші голоси разом звучать дуже добре"
  • "Ваше поєднання голосів просто розриває! Такі класні"
  • "Ви неймовірна! Так круто, що підтримуєте нових виконавців"
  • "Дві красуні! І голоси солов'їні. Співайте разом ще, це фантастично!"
  • "Мурашки"
  • "Дякую вам за цю пісню, вона створює ніби інший всесвіт при прослуховуванні".

Хто така Domiy

Марія Довгаюк більш відома як Domiy - українська співачка, музикант, автор та виконавець пісень.

Дебютувала у 2020 році з переспівом пісні "Обійми" гурту "Океан Ельзи", а потім почала писати авторські пісні.

У 2023 році її пісня "Нагадай" стала вірусною у соцмережах, а кліп на неї переглянули понад 12 мільйонів користувачів. Довгий час він займав 1 місце у топ-100 музичних відео YouTube, 5 місце у топ-100 Apple Music в Україні; 2 місце у топ-10 на Люкс ФМ.

До сліз. Тіна Кароль вразила несподіваним дуетом і чуттєвим виконанням пісні (відео)До сліз. Тіна Кароль вразила несподіваним дуетом і чуттєвим виконанням пісні (відео)

Марія Довгаюк (фото: instagram.com/domiy.m)

Що відомо про новий альбом "Лірика" Тіни Кароль

Альбом "Лірика" включає 8 нових композицій, які є уособленням емансипації та експресії. Цю роботу Кароль називає однією з найкращих у своїй кар'єрі.

До речі, нещодавно співачка випустила чуттєвий кліп на пісню "Відчиняю", яка стала першим синглом з альбому виконавиці "Лірика". Знаменитість продемонструвала всю свою гнучкість та пластичність тіла, а також похвалилася сталевим пресом.

До сліз. Тіна Кароль вразила несподіваним дуетом і чуттєвим виконанням пісні (відео)До сліз. Тіна Кароль вразила несподіваним дуетом і чуттєвим виконанням пісні (відео)

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Раніше Тіна Кароль прочитала сильний вірш про війну.

Також читайте, чому відома співачка привселюдно звернулася до Тіни Кароль.

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