Под Мелитополем выпал огромный град: куски льда побили крыши (фото)

В Мелитопольском районе выпал аномальный для осени град
В Запорожской области в селе Тихоновка местные жители в шоке - на них выпал град размером с голубиное яйцо. По словам украинцев, лед был такой огромный, что побил крыши из шифера на домах. Жители Тихоновки публикуют фото аномалии в соцсетях и описывают свои эмоции, пишет "РИА Мелитополь".
Отмечается, что осадки прошли ночью и никто из местных жителей не пострадал.
"Это еще подтаял. Ночью был даже больше. Хорошо, что град был в ночное время. Такой и череп мог пробить, не говоря уже о растениях, - написал автор фото.
Также град прошел и в селе Астраханке.
"Здесь бушевала стихия такой силы, что уже через несколько минут все вокруг стало белым, как после снега зимой", - сообщают украинцы в соцсетях.
Напомним, что в четверг, 5 сентября, на Запорожский регион обрушились грозы и мощные дожди, а жителям некоторых населенных пунктов довелось наблюдать аномальную стихию.
Как мы ранее сообщали, в Киеве заметили очередную аномалию среди растений. Так, на проспекте Отрадный зацвели каштаны, хотя это обычно происходит в мае.
Также мы писали, под Запорожьем неожиданно выпал снег. Аномальное погодное явление напугало местных жителей – они не могли поверить в то, что в регионе выпал снег в самый разгар жары.