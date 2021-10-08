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У Мелітополі водії трьох маршруток не пускали дитину в салон: "холод та вітер, плювати"

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Мелітополь, П'ятниця 08 жовтня 2021 10:31
У Мелітополі водії трьох маршруток не пускали дитину в салон: "холод та вітер, плювати" Фото: у Мелітополі дитину не пускали в маршрутку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Мелітополі водії маршруток не пускали в салон школярку через нові карантинні правила, згідно з якими дитина повинна пред'явити довідку з навчального закладу.

Про це повідомляє "РІА Мелітополь".

Мама однієї зі школярок поскаржилася, що її дитину не пускали в маршрутку три водії і лише четвертий зглянувся і пустив школярку в салон. Річ у тому, що дівчинці ще не встигли зробити довідку в школі, а без неї зараз в місті не пускають у транспорт.

Жінка також зазначила, що інші водії маршруток без проблем порушують правила. Вони беруть пасажирів більше зазначеного, пускають людей без масок і самі їх не носять. А ось з дитиною вирішили бути принциповими.

"І тут сказали, що у дітей повинні бути учнівські квитки. І о диво! Дітей без учнівського не пускають. Дитину вигнали з трьох маршруток! І це о 7.40 ранку. Холод, вітер. Плювати! Був же наказ. Невже не видно, що їде учень? Секретар школи просто фізично не встигла зробити ці трикляті учнівські квитки. Ну просто тому, що там має бути фото, а його ще потрібно зробити. Ну нереально встигнути за добу. Над дівчинкою зглянувся тільки четвертий водій. Шкода матюкатися не можна", - написала обурена жінка в соцмережі.

Для довідки

У Мелітополі з 7 жовтня транспорт курсуватиме в місті з 6.00 до 9.00 ранку і з 16.00 до 19.00 ввечері.

Так, в маршрутки не пускатимуть осіб, які не вакциновані від коронавірусу або не мають при собі негативний результат ПЛР-тесту. Ця вимога буде поширюватися і на водіїв. Школярам дозволили проїзд тільки з довідками зі школи.

Як ми раніше писали, в Україні вже почали вводити карантинні обмеження для транспорту.

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