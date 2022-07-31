В Мелитополе украинцев заставляют сутками ночевать в поле: "Могут пристрелить в посадке"

По словам Федорова, люди массово выезжают несмотря на большие риски. Сейчас город покинуло уже около 60% граждан.

Сейчас единственный путь в Запорожье - через город Васильевка.

"Эвакуация - это одна из насущных проблем, которая сегодня есть. Это связано с тем, что все жители Донецкой, Луганской, части Запорожской и Херсонской области эвакуируются только через город Васильевка. Это единственный путь в Запорожье", - отметил мэр.

Например, вчера (30 июля) там была огромная очередь.

"Там сверхмасштабные очереди, например, вчера очередь была из 800 автомобилей и 4 тысяч человек. Люди ночуют в автомобилях 4-5 ночей. Нет возможности проехать без очереди ни детям, ни пожилым людям. Враги могут пристрелить в посадке, если кто-то хочет без очереди", - заявил он.

Мэр добавил, что с августа оккупанты будут требовать у мелитопольцев специальные пропуска для выезда с оккупированной территории.

Сейчас же на пропускных пунктах у людей делают копии паспортов.